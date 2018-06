Brytyjczycy podchodzą do wszystkiego ZBYT POWAŻNIE - i są na to naukowe dowody!

Każdy naród na świecie ma pewne cechy, z których jest znany. Dla nas Polaków może to być nieustanne wręcz narzekanie. Okazuje się, że Brytyjczycy z kolei podchodzą do życia zbyt poważnie i co ciekawe są na to naukowe dowody!

Prawie sześciu na dziesięciu Brytyjczyków uważa, że podchodzi do życia zbyt poważnie, twierdzą brytyjscy naukowcy. Do takich zaskakujących wniosków doszli po przebadaniu 2 tys. dorosłych Brytyjczyków. Wnioski są faktycznie zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że Wielka Brytania dała światu wielu "luźnych" ludzi jak choćby grupa Monty Pythona. Jednak badania te z pewnością nie kłamią.

Polscy przemytnicy przyłapani na... - nie zgadniecie w czym przewozili swój "towar"!

Przebadane osoby okazały się tak bardzo zabsorbowane swoją codzienną rutyną, że zapomnieli w ogóle, że można w życiu pozwolić sobie na jakąś rozrywkę. Choć mieszkańcy Krakowa, którzy na co dzień mają do czynienia z bardzo wyluzowanymi Brytyjczykami mogą się z tym twierdzeniem nie zgodzić. Dwie trzecie z pośród badanych twierdzi też, że rzadko decyduje się na zrobienie czegoś nowego. Trzy czwarte osób twierdzi natomiast, że nie mówi "tak" wystarczająco często, a 59 proc. chciałoby zmienić swoje podejście do życia i być bardziej otwartymi.

Najbardziej pozytywnymi doświadczeniami w życiu jakie spotkały badane osoby są związane z "byciem bardziej zabawowym" oraz z poznawaniem nowych osób. Jednak z samopoczuciem Brytyjczyków nie jest tak do końca źle, ponieważ prawie połowa z nich twierdzi, że "szklanka jest do połowy pełna".

"Kiedy się starzejemy, to zaczynamy brać wszystko dookoła nas bardziej poważnie. Czasem skutkuje to tym, że tracimy >ducha przygody< i przestajemy się po prostu bawić" - powiedział rzecznik grupy badawczej Milkybar Wowsomes przeprowadzającej badania.

Brytyjczycy chcieliby też mniej czasu spędzać w pracy i woleliby dotrzymywać podjętych wobec samych siebie zobowiązań. Wielu z nich żałuje też, że nie ma żadnego hobby, które pozwoliłoby im zapomnieć o problemach dnia codziennego.

Kryzys we Włoszech jest zagrożeniem dla Brexitu, alarmują eksperci!

Znamy więc odpowiedź na nurtujące wszystkich Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii pytanie: dlaczego w miarę szybko dostosowaliśmy się do gospodarzy Wysp? Okazuje się, że mimo pozornych różnic bardzo jesteśmy do siebie podobni.