Brytyjczycy oddali hołd polskim bohaterom, którzy złamali szyfr Enigmy

Fot: Twitter Ambsada RP w Londynie

Brytyjczycy oddali hołd polskim bohaterom, bez których pokonanie Niemców podczas II Wojny Światowej nie byłoby możliwe. W mieście Chichester odsłonięto tablicę upamiętniającą kryptologów z Polski, bez których pracy nie udałoby się złamać Enigmy.

To właśnie Polakom po raz pierwszy udało się rozszyfrować pierwsze szyfrogramy zakodowane przy pomocy maszyny znanej, jako Enigmy. Miało to miejsce jeszcze przed wojną, a konkretnie w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Bez pracy Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego Brytyjczykom nie udało by się złamać kodu, o czym często się dziś zapomina. Bez dokonaniach naszych kryptologów, które stały się punktem wyjścia dla praca Alana Turinga w Bletchley Park, nie udałoby się zakończyć wojny w 1944.

Aby uczcić pamięć Zygalskiego, wynalazcy koncepcji tzw. "płacht Zygalskiego", w ogrodzie pamięci w Chichester Crematorium odsłonięto pomnik na jego cześć. Uroczystość, której data przypadła akurat na 40. rocznicę śmierci kryptologa uświetnili jego krewni - dr Jeremy Russell, Georgina Donaldson i Anna Zygalska-Cannon. Na miejscu pojawili się także Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki, bratanek Alana Turinga, sir Dermot Turing, a także burmistrz miasta Chichester Martyn Bell oraz przedstawiciele polskiej społeczności.

"Jesteśmy niezwykle dumni, że postać Henryka Zygalskiego, wielkiego polskiego kryptologa i wykładowcy Uniwersytetu w Surrey, została upamiętniona tablicą w Chichester. Jest to kolejny przykład docenienia przez Wielką Brytanię dokonań polskiej szkoły matematycznej i wkładu polskich kryptologów w złamanie szyfru Enigmy. Jesteśmy wdzięczni rodzinie p. Zygalskiego i Chichester Crematorium za pielęgnowanie jego pamięci" – komentował Ambasador Arkady Rzegocki.

"Henryk nigdy nie mówił o swoich wielkich dokonaniach wojennych. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, co zrobił, aby pomóc zakończyć II wojnę światową, było już za późno, aby go o to zapytać. Tablica pomoże nadrobić stracone szanse" – dodawał dr Jeremy Russell, siostrzeniec Henryka Zygalskiego.