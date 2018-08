Brytyjczycy nie chcą imigrantów z Polski w swoim kraju - ZOBACZ szokujący program!

Na youtube`owym kanale DW Polska opublikowano szokujący materiał o sytuacji Polaków w miasteczku Great Yamouth na wschodzie Anglii.

Great Yamouth to prawdziwa twierdza zwolenników Brexitu. Ponad 70% ludności głosowało za tym, aby UK opuściło UE, choć mieszka tu bardzo dużo imigrantów z krajów unijnych. Przekonanie o tym, że z UK należy wydalić imigrantów, którzy w mieście pracują za mniejsze pieniądze i "zabierają pracę Brytyjczykom" jest tam bardzo silne.

Sir Dermot Turing: "Pomija się wkład polskich kryptologów w złamanie enigmy"

Posiadanie własnego zdania to jedno, ale nękanie polskiej rodziny mieszkającej "po sąsiedzku" to już inna sprawa. Napięcia na tym tle zaczęły pojawiać się tuż po referendum dotyczącym wyjścia, ale teraz jest coraz gorzej. Zobaczcie co zrobiła ta wroga Polakom kobieta:

Liczba wniosków o polskie obywatelstwo ciągle rośnie - Ambasada RP w Londynie otrzymuje "10 zapytań dziennie"

"W czasie wojny nie krępowali się korzystać z większych umiejętności polskich pilotów. Wiele polskiej krwi wsiąkało w angielska ziemię. Teraz nam odpłacają za to że walczyliśmy za ich Londyn. Bezwstydni tchórze i niewdzięcznicy. Niech ich muzułmanie pochłoną."

"Anglicy to super ludzie i są bardzo dobrze usposobieni do Polaków. Zdarzają się wszędzie psychopaci i w UK też ich nie brakuje"

"Większość Angoli nie nadaje się nawet do sprzątania. Jedyne co potrafią to żreć, stać, ćpać, chlać i siedzieć na benefitach. Najbardziej to dziwię się tym Polkom, które za tych nieudaczników wychodzą z mąż."

To tylko kilka komentarzy, które pojawiają się pod nagraniem. Co WY sądzicie o tej sytuacji?