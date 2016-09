Brytyjce niesłusznie odebrano zasiłki! Została oskarżona o małżeństwo ze… zmarłym mężczyzną

Nastoletniej Brytyjce odebrano zasiłki na dziecko i oskarżono o małżeństwo ze zmarłym (!) 74-letnim mężczyzną. Okazało się, że niesłusznie…

Nicola McKenzie należy do jednej z setek osób, które zostały niesłusznie oskarżone o bezprawne pobieranie zasiłków przez współpracującą z brytyjskim rządem amerykańską firmę Concentrix. Kobieta twierdzi, że po tym, jak odebrano jej zasiłek na dziecko, miała problem, aby je wykarmić. Okazało się, że firma Concentrix zajmująca się „wyłapywaniem” zasiłkowych oszustów popełniła wiele karygodnych błędów odbierając benefity niewłaściwym osobom w Wielkiej Brytanii.

Do tej pory ujawniono 120 przypadków, w których amerykańska firma nie dopełniła odpowiednich standardów i wymogów zawartych w kontrakcie. Ponadto na Facebooku powstała grupa pokrzywdzonych przez firmę matek o nazwie „Concentrix Mums”, która ma już 5,600 członków. Parlamentarzystka z Partii Pracy Louise Haigh twierdzi, że firma nie wywiązuje się z umowy: „Odbierają ludziom zasiłki na niewiarygodną skalę, bo sami mają z tego korzyści”.

W przypadku Nicoli McKenzie – 19-letniej samotnej matki mieszkającej w West Yorkshire – doszło do absurdalnej sytuacji, w której kobieta została oskarżona o małżeństwo z nieżyjącym 74-letnim mężczyzną… Okazało się, że 74-latek mieszkał wprawdzie w tym samym mieszkaniu, co McKenzie, ale przed nią, a kobieta wprowadziła się już do pustego mieszkania po śmierci mężczyzny.

Nastoletnia matka twierdzi, że w wyniku absurdalnej pomyłki straciła zasiłek – 64 funty tygodniowo – dzięki któremu mogła utrzymać dziecko. W maju ubiegłego roku firma Concentrix wygrała kontrakt o wartości 75 milionów funtów, w ramach którego brytyjski rząd miał zaoszczędzić miliard funtów odbierając zasiłki oszustom.

