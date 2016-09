Brutalna zbrodnia w Oxfordzie! Uczennica wielokrotnie zgwałcona w biały dzień

Nastoletnia uczennica szkoły w Oxfordzie została porwana w biały dzień prosto z ulicy, gdy szła do szkoły i brutalnie zgwałcona przez dwóch mężczyzn.

Do porwania doszło około godziny 8:25 w środę niedaleko ruchliwego skrzyżowania Banbury Road i Marston Ferry Road. Dwóch nieznanych białych mężczyzn wciągnęło dziewczynę do srebrnego samochodu i następnie gwałciło ją przez 4 godziny.

Dziewczyna została znaleziona, gdy pukała do przypadkowych domów prosząc o pomoc. Obecnie poszkodowana znajduje się pod opieką specjalistów. Mimo że skrzyżowanie, z którego została porwana nastolatka, jest dość ruchliwe o tej porze dnia, to jak dotąd służbom policyjnym nie udało się znaleźć świadków zdarzenia.

„Na razie jesteśmy na wczesnym etapie śledztwa i w tym momencie zbieramy wszystkie dowody w tej sprawie” – powiedział prowadzący śledztwo, detektyw Simon Steel. „Apelujemy o pomoc do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia, żeby zgłosiły się na policję. Do tego zdarzenia doszło w miejscu ruchliwym o tej porze dnia, a mimo tego do tej pory nie znaleźliśmy świadka”.

„Jest możliwe, że ktoś widział to całe zdarzenie, ale nie zdaje sobie sprawy, że był świadkiem przestępstwa” – powiedział detektyw. W miejsce zdarzenia policja w Oxfordzie skierowała dodatkowe patrole policji oraz wystosowała ostrzeżenia do rodziców dzieci o zwrócenie szczególnej uwagi na srebrne samochody pojawiające się w okolicy.

„Radzimy rodzicom, by upewniali się, że ich dzieci bezpiecznie docierają do szkoły. Jeśli są bez opieki dorosłych to lepiej, żeby szły w grupach niż samotnie” – powiedział szef lokalnej policji w Oxford, Christian Bunt.

„Prosimy również mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie podejrzane zachowania, jakie dostrzegą i natychmiastowe powiadomienie o nich policji”.