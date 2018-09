Kurs funta wzrósł po deklaracji Niemiec, dzięki której kompromis w negocjacjach ws. Brexitu stał się bardziej możliwy

Wczorajsza deklaracja ze strony Niemiec, które potwierdziły gotowość do porzucenia niektórych żądań wobec Wielkiej Brytanii, sprawiła, że osiągnięcie kompromisu w negocjacjach między Wielką Brytanią, a Unią Europejską stało się bliższe. Wpłynęło to pozytywnie na kurs funta, który zaliczył wzrost wobec dolara i euro, a także innych walut.

Dzisiaj rano za jednego funta trzeba było płacić 1,2922 dolara, co oznacza niewielki, ale jednak wzrost o 0,1 proc. Wcześniej kurs szterlinga wobec dolara wynosił 1,2787 dolara. Kurs brytyjskiej waluty podniósł się o 0,45 proc. w stosunku do euro. W środę sytuacja funta była wręcz dramatyczna po wcześniejszych deklaracjach Michela Barniera, który odrzucił propozycje rządu Theresy May zawarte w planie Chequers.

Home Office: Wielka Brytania będzie zatrudniać 2,500 imigrantów do pracy sezonowej po Brexicie

Dzisiaj rano kurs funta wobec euro wynosił 1,1114. Stało się tak za sprawą deklaracji głównego negocjatora ze strony Unii Europejskiej, Michela Barniera, który potwierdził, że strona unijna jest gotowa porzucić pewne żądania wobec Wielkiej Brytanii.

"Rządy brytyjski oraz niemiecki porzuciły niektóre kluczowe żądania wobec umowy brexitowej, czym potencjalnie utorowały drogę do osiągnięcia porozumienia w sprawie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii" - napisał w swoim raporcie Bloomberg.

Niemiecki rząd jest gotowy na zaakceptowanie mniej szczegółowej umowy z Wielką Brytanią, która w przyszłości pozwoli na bliższą współpracę z Unią Europejską. Na te deklaracje funt zareagował niemal natychmiast.

"W ciągu 15 minut kurs funta podniósł się o 0,1 punkta procentowego wobec dolara. Jest to największy skok kursu brytyjskiej waluty w całym 2018 roku" - powiedział David Jones, analityk finansowy.

Polacy, wracajcie! Wicepremier Beata Szydło apeluje do imigrantów na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Obecna sytuacja funta pokazuje, że jest on bardziej wrażliwy na dobre i złe wiadomości niż na kolejne szczegóły wobec Brexitu. W międzyczasie Michel Barnier dodał kolejne pozytywne informacje mówiąc, że liczy na jutrzejsze spotkanie z brytyjskim ministrem ds. Brexitu. Część obserwatorów jednak studzi optymistyczne nastroje twierdząc, że równie optymistyczne deklaracje padały już w przeszłości, a nie przełożyły się one na rzeczywistość. Zwracają też uwagę, że jeszcze kilka dni temu Michel Barnier odrzucał propozycje zawarte w planie Chequers twierdząc, że "godzą one w wiele unijnych projektów".