Kurs funta podniósł się po informacji Barniera o tym, że umowa ws. Brexitu może zostać zawarta w listopadzie

Szef unijnych negocjatorów, Michel Barnier powiedział, że zawarcie umowy wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż jest możliwe mimo tego, że nieuchronnie zbliża się termin końca negocjacji.

Michel Barnier wziął udział w Forum Strategicznym w miejscowości Bled w Słowenii podczas, którego pytany o umowę z Wielką Brytanią stwierdził, że jej zawarcie jest wciąż możliwe. Barnier podał nawet przybliżony termin zawarcia takiej umowy i stwierdził, że mogłoby do tego dojść w ciągu sześciu do ośmiu tygodni. Na komentarz Barniera dość szybko zareagował funt brytyjski, którego kurs wobec dolara podniósł się o 1 proc. Wiele wskazuje na to, że kupcy zinterpretowali słowa Barniera jako obietnicę podpisania umowy i zaczęli wykupywać szterlinga.

Funt zyskuje wobec euro. Zmniejszyły się obawy dotyczące braku umowy ws. Brexitu

"Jeżeli mamy być realistami, to muszę powiedzieć, że chcę podpisania tej umowy w kolejnym etapie negocjacji czyli za sześć do ośmiu tygodni. Traktat lizboński w tej sprawie jest bardzo jasny i wszyscy wiedzą, że umowa musi być zawarta przed marcem 2019 roku. Oznacza to, że należy wziąc pod uwagę czas potrzebny na ratyfikację umowy po stronie brytyjskiej oraz europejskiej. Wynika z tego, że umowa musi zostać zawarta najdalej na początku listopada. Uważam, że to możliwe".

Michel Barnier powtarzał ostatnio wielokrotnie, że chce umowy handlowej z Wielką Brytanią, ale takiej, która będzie odpowiednia dla krajów Wspólnoty. Jednak narracja wokół negocjacji zmieniła się, ponieważ obie strony publicznie przyznają, że są optymistycznie nastawione do osiągnięcia celu. Kolejnym krokiem na drodze do Brexitu będzie unijny szczyt w Salzburgu, który zaplanowany jest na następny tydzień. Podczas niego przywódcy państw Unii Europejskiej będą dyskutować nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii oraz nad zorganizowaniem kolejnego szczytu, który miałby się odbyć w połowie listopada.

Nadal jednak nierozwiązana zostaje najtrudniejsza kwestia jaką jest granica między Irlandią, a Irlandią Północną. Komisja Europejska od kilku miesięcy pracuje nad złagodzeniem swoich propozycji w tej kwestii tak, aby można było osiągnąć kompromis z Wielką Brytanią.

3-dniowy weekend i wyższe zarobki - brytyjskie związki zawodowe o to będą walczyć w UK

Premier Theresa May powiedziała z kolei, że obecna propozycja, która zakłada pozostanie Irlandii Północnej w Unii Celnej sprawi, że Wielka Brytania utraci suwerenność oraz, że "żaden brytyjski premier" na to nie pozwoli.