Brexit nie taki straszny? Projekt Partnerstwa Kontynentalnego korzystny dla polskich przedsiębiorców!

Jak uregulować stosunki gospodarcze między Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej po Brexicie? Eksperci belgijskiego think tanku Bruegel przygotowali projekt Partnerstwa Kontynentalnego, który mógłby tylko nieznacznie zmodyfikować zasady współpracy Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Na projekcie tym skorzystaliby także polscy przedsiębiorcy, którzy nadal mogliby z powodzeniem prowadzić na Wyspach swój biznes.

Partnerstwo Kontynentalne mogłoby pogodzić interesy krajów unijnych i Wielkiej Brytanii po Brexicie. Partnerstwo takie zagwarantowałoby Brytyjczykom pełny dostęp do unijnego rynku i ograniczenie swobody przepływu osób, natomiast krajom wspólnoty zapewniłoby rekompensatę pieniężną za zgodę na takie właśnie rozwiązania. W ramach Partnerstwa Kontynentalnego utworzona zostałaby również specjalna Rada, gdzie debatowano by nad propozycjami regulacji unijnych (np. odnośnie jednolitego rynku), a Wielka Brytania (podobnie jak inne kraje Partnerstwa spoza Unii) mogłaby zgłaszać niewiążące poprawki do wszelkich projektów.

Agnieszka Moryc z Admiral Tax twierdzi, że Partnerstwo Kontynentalne byłoby zbawienne również dla polskich przedsiębiorców, którzy nadal mogliby korzystać z trzech swobód: nieograniczonego przepływu dóbr, usług i kapitału. – Gdyby utworzone zostało Partnerstwo Kontynentalne albo coś na jego wzór, to Polacy nadal mogliby zakładać i prowadzić firmy w UK, korzystając z bardzo przyjaznego na Wyspach prawodawstwa, niskich podatków i z rożnych swobód gospodarczych – mówi Moryc.

Powstanie czegoś na wzór Partnerstwa Kontynentalnego jest nadzwyczaj prawdopodobne, ponieważ Wielka Brytania nie może sobie pozwolić na odpływ przedsiębiorstw i kapitału. – Doskonałe warunki do prowadzenia biznesu są od dawna wielkim atutem Wielkiej Brytanii, dlatego nawet w przypadku Brexitu rząd zrobi wszystko, żeby zatrzymać dobrze prosperujące tutaj firmy. Po powstaniu Partnerstwa Kontynentalnego Polacy nie mieliby się zatem czego obawiać, ponieważ przy zachowaniu trzech unijnych swobód – z wyłączeniem tylko swobody przepływu osób, mogliby oni nadal z powodzeniem sprzedawać swoje dobra i świadczyć różnego typu usługi – uspokaja Moryc.