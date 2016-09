Brexit fachowcom nie taki straszny

Od kilku tygodni Brexit zajmuje nie tylko polityków, ale przede wszystkich naszych rodaków mieszkających na Wyspach. Wielu z nich to fachowcy i specjaliści, mocno osadzeni na rynku. Ich pozycja z każdym rokiem może wydawać się jedynie silniejsza. Inaczej jest w przypadku osób, które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności. Dla nich kluczem do sukcesu będzie umiejętne odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Brytyjskiemu rynkowi pracy oraz usług jeszcze dużo czasu zajmie odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian. Faktem jest, że nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, ze 100% dokładnością, jakie przepisy będą dokładnie obowiązywały. Eksperci twierdzą, że cały Brexit może potrwać nawet dwa lata. W tym czasie trzeba wypracować wszystkie procedury.

W wyniku brytyjskiego referendum wiele osób zastanawia się nad dalszym prowadzeniem biznesu na Wyspach. Dylematy mają zarówno doświadczeni przedsiębiorcy, prowadzący swoje biznesy od lat, jak również ci, którzy dopiero rozpoczęli działalność. Gwarantem bezpieczeństwa jest oczywiście prowadzenie legalnego biznesu, odprowadzane podatków, dobry pomysł oraz konsekwentne budowanie własnej pozycji na rynku.

Dobry fachowiec obroni się sam

Osoby, które legalnie prowadzą własną firmę, solidnie dokładają się do brytyjskiego budżetu, dlatego ich wyrzucenie z UK może okazać się po prostu nieopłacalne. Powodów jest kilka: po pierwsze mniejsze wpływy podatkowe, po drugie zwiększenie bezrobocia, po trzecie drastyczny spadek liczby fachowców (na czym też gospodarka cierpi).

Dobry fachowiec, dysponujący wiedzą oraz odpowiednimi zapleczem technicznym zawsze sobie poradzi, gdyż na rynku musi być na tyle firm, aby zaspokoić potrzeby klientów. Wykonując dobrze usługi, np. z wykorzystaniem nowoczesnej myjni parowej możemy liczyć na to, że w szybki sposób pozyskamy nowych klientów i będziemy mogli zacząć wykonywać więcej specjalistycznych zleceń. Takie działanie pozwoli uchronić się przed negatywnymi skutkami Brexitu.

Silny rynek usług

Decydując się na prowadzenie firmy musimy pamiętać, że brytyjski rynek usług to ponad 60 milionów ludzi, którzy każdego dnia potrzebują posprzątać dom, biuro, umyć samochód, skorzystać z pomocy mechanika itp. Warto zauważyć, że na rynku funkcjonują również inne przedsiębiorstwa lub instytucje, które również każdego dnia korzystają np. z usług firm sprzątających. Otworzenie własnego biznesu w tym właśnie kierunku i nacechowanie go na mobilność oraz dbanie o klienta da nam szansę na to, aby swobodnie utrzymać się na rynku i poczuć stabilność.

Kolejnym ważnym aspektem jest niezależność. Prowadząc własny biznes fachowiec nie jest zależny od nikogo. Nie dotyczą go takie aspekty, jak redukcja zatrudnienia czy cięcia budżetowe.

Mobilna myjnia parowa zawsze się opłaca

Inwestycja w dobrej jakości sprzęt, np. myjnię parową Fortador pozwoli właścicielowi firmy na zdrową konkurencję z firmami, które oferują usługi sprzątające z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Co więc przemawia za tym, aby w biznes parowy zainwestować? Powodów jest kilka:

- zapotrzebowanie klientów,

- szerokie zastosowanie myjni parowej (branża motoryzacyjna, sprzątanie, auto detailing,

hotelarstwo, gastronomia, budownictwo, przemysł ciężki i specjalistyczny),

- ekonomia pracy (małe spalanie paliwa 0,6l/godzina), małe zużycie detergentów, szybsze usuwanie

zabrudzeń,

- funkcjonalność myjni (jednoczesne mycie, pranie, odkurzanie, sprzęt dwustanowiskowy),

- brak specjalnych pozwoleń na prowadzenie działalności,

- możliwość pracy w pomieszczeniach specjalistycznych (np. szpitale),

- długa 36 miesięczna gwarancja,

- mobilność usługi.

Najważniejszą przewagą osoby dysponującej taką myjnią parową jest mobilność usług, którą cenią klienci. Mycie parą wodną jest więc łatwiejsze, tańsze i pozwala w krótkim czasie zbudować pokaźne portfolio klientów.

Choć dokładnie nie wiadomo, jakie przepisy będą obowiązywać w dniu faktycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to wydaje się, że dobrym fachowcom, którzy mają ciekawą ofertę kryzys nie grozi. Nawet w najgorszym wypadku mogą swoje usługi świadczyć również w kraju, gdzie zapotrzebowanie na fachowców jest równie duże.