Brałeś kredyt na samochód? Sprawdź, czy twój bank nie naliczył ci dodatkowych opłat, które nadal MOŻESZ ODZYSKAĆ!

Niesłusznie naliczone opłaty bankowe to pozostałość głośnych afer z udziałem brytyjskich banków na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki interwencji mediów i wyrokom sądów udowodniono, że największe instytucje finansowe w Zjednoczonym Królestwie niesłusznie obciążały konta klientów tzw. Payment Protection Insurance. Najważniejsze jest jednak to, że wciąż możesz odzyskać te pieniądze. W jaki sposób?

Czym jest PPI w ramach finansowania pożyczek samochodowych?

Ubezpieczenie ochrony płatności (Payment Protection Insurance - w skrócie PPI) mogło zostać ci sprzedane, gdy zdecydowałeś się wziąć kredyt na kupno samochodu. Miało ono być twoim zabezpieczeniem na wypadek, gdybyś nie mógł regulolarnie spłacać kolejnych rat, na przykłąd z powodu utraty pracy lub ciężkiej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Niestety, banki lub inne instytucje finansowe sprzedawały PPI w sposób nieuczciwy, nie informując klienta co jest mu tak naprawdę oferowane. Wielu Polaków w Wielkiej Brytanii padło ofiarą nieuczciwej polityki banków, które naliczały swoim klientom opłaty bez jasnego informowania ich o tym, że nie są one konieczne, nie mówić o tym, że to wybór, a nie konieczny warunek.

Jakie rodzaje kredytów związanych z samochodami zostało sprzedanych wraz z PPI?

Brytyjskie banki w PPI "wyposażały" kredyty w zasadzie na wszystko, co ma kółka i jeździ - nieuczciwe opłaty i ubezpieczenia mogły dotyczyć Twojego kredytu na samochód osobowy, dostawczy, motocykl, przyczepę turystyczną, domy kempingowe, a także... łódź. Co więcej, zdarzały się przypadki, w których zarabiający na wysokich prowizjach brokerzy maczali palce w umowach finansowania kredytów samochodowych, które zawierano przy zakupie pojazdów używanych.

W świetle prawa takie postępowanie nie podlegało regulacjom Financial Services Authority (FSA), co oznacza, że nie obowiązywały ich określone regulacje FSA dotyczące pośrednictwa w ubezpieczeniach. Sprzedawcy używanych samochodów i salony oficjalnych dealerów nie były objęte przepisami FSA przed 2005 r., w związku z czym ewentualne roszczenia w zakresie PPI może okazać się nieco trudniejsze, niż w przypadku rachunków bankowych, ale z pomocą firm specjalizujących się w odzyskiwaniu Payment Protection Insurance, takich jak Omni Claim będzie to o wiele prostsze. Nawet jeśli pożyczkodawca przestał działać na rynku.

Już tylko rok pozostał na zgłoszenie roszczenia o PPI (Payment Protection Insurance)

Którzy z pożyczkodawców zajmujących się pożyczkami samochodowymi dołączały do swoich kredytów PPI?

Welcome Finance

Black Horse

PSA Finance UK

Lloyds Bank

Lloyds TSB

Halifax Bank

Bank of Scotland

Barclays

HSBC

First Direct

Royal Bank of Scotland (RBS)

NatWest

Santander

Clydesdale Bank

Yorkshire Bank

EGG (EGG Loans)

UWAGA! Ta lista z pewnością nie jest kompletna - wymieniamy jedynie największe instytucje, które się tym zajmowały.

W jaki sposób PPI sprzedawano wraz z finansowaniem kredytu na samochód?

Ubezpieczenie ochrony płatności zostało nieuczciwie sprzedane milionom ludzi, ale dobrą wiadomością jest to, że wciąż możesz ubiegać się o odszkodowanie w tej sprawie i odzyskać te pieniądze. PPI były rutynowo sprzedawane i dodawane do kredytów samochodowych przez oferującego kredyt. Często klient nie był o tym nawet informowany, w wielu przypadkach nie sprawdzano nawet czy PPI jest odpowiednie dla danego klienta lub czy w ogóle się do niego kwalifikuje! Ponadto miliony polis zostały sprzedanych lub dodanych do pożyczek w zamian za ofertę wykupienia PPI w ramach miesięcznych pożyczek Premium. Jeśli uważasz, że "wciśnięto" ci PPI warto coś z tym zrobić - to w końcu twoje pienądze i możesz je odzyskać!

Najczęstsze powody nieuczciwej sprzedaży PPI przy finansowaniu kredytu samochodowego to:

- znajdowałeś się pod presją, aby przyjąć PPI, bo bałeś się, że nie uda ci się dostać kredytu

- polisa została ci "wciśnięta" bez twojej wiedzy i zgody

- nie wyjaśniono ci warunków i nie zdawałeś sobie sprawy z dodatkowych kosztów i ewentualnych opłat za rezygnację z PPI

- osoba, która sprzedała ci PPI miała z tego wysoką prowizję dla siebie

- dano ci do zrozumienia, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie

Co jeśli nie pamiętam kto udzielał mi kredytu? Czy mam szansę na odzyskanie PPI?

Wiele osób nie pamięta nazwisk pożyczkodawców lub firmy, z których korzystali wcześniej, gdy zawierali umowy. Jest to powszechny problem dla osób próbujących sprawdzić czy mogą odzyskać pieniądze w ramach PPI. Być może minęło już dużo czasu, być może sprzedawca, u którego zawieraliśmy umowę już nie iestnieje, powody mogą być różne, ale w przyrodzie nic nie ginie! Omni Claim pozwoli oszczędzić ci czas na przeszukiwanie papierów i dochodzenie tego z kim, kiedy i jak.

Tysiące funtów trafia do kieszeni Polaków, którzy odzyskują niesłusznie naliczone opłaty bankowe

Do kiedy mogę starać się odzyskać PPI?

Decyzja Urzędu ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority - FCA) o zakończeniu zgłaszania wniosków o odszkodowanie oznacza, że po godzinie 23:59 dnia 29 sierpnia 2019 roku nie będziecie mogli zwrócić się do swojego banku bądź do Biura Rzecznika ds. Finansowych w sprawie odszkodowania z PPI.

Jak wygląda proces odzyskiwania PPI?

Bardzo prosto. Wypełniamy formularz dostępny na stronie Omni Claim, odsyłamy go do firmy, a następnie czekamy na pozytywny finał sprawy. Chociaż nie każdy wniosek automatycznie oznacza odzyskanie pieniędzy, Omni Claim może pochwalić się tym, że w 2016 roku blisko 8 na 10 spraw kończyło się sukcesem klienta. Jeśli pieniędzy nie uda się odzyskać, klient niczego nie traci. Firma pobiera bowiem prowizję na zasadzie "no win, no fee" czyli tylko wtedy, gdy uda jej się wygrać sprawę. Osoby zainteresowane odzyskaniem opłat bankowych mogą uczynić to już teraz, zaglądając na oficjalną stronę internetową Omni Claim.