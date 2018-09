Boisz się latać samolotem? Pilot EasyJet odpowiedział na najbardziej nurtujące pasażerów pytania

Fot. Getty

Czy samolot może się rozbić na skutek silnych turbulencji i czy silnik może zgasnąć w trakcie lotu? Wreszcie co się stanie, gdy nie wyłączymy przez przypadek telefonu komórkowego w trakcie lotu? Na te i inne pytania, które nurtują pasażerów bojących się latać, odpowiedział pilot linii EasyJet.

Nawet 20 proc. ludzi boi się latać samolotem, a większość z nas nie rozumie, co dzieje się z maszyną, gdy wydaje ona w trakcie lotu przeróżne dźwięki. Z tego też względu „Liverpool Echo” zapytał pilota Chrisa Fostera z linii EasyJet o to, co dzieje się z samolotem w trakcie lotu i czego nie powinniśmy się wtedy obawiać.

Co się stanie, jeśli przez przypadek, w trakcie startu, zostawimy włączony telefon lub iPad?

Chris Foster uspokaja, że w takim wypadku nic złego się nie stanie. Systemy kontroli w samolocie są na tyle wyrafinowane, że włączone na pokładzie telefony nie wywołają znaczących zaburzeń. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa lotów zostały ustanowione wiele lat temu i powoli zaczyna się je zmieniać.

Czy jest możliwe, żeby w trakcie lotu pasażer otworzył drzwi do samolotu?

Chris Foster zapewnia, że jest to absolutnie niemożliwe. W samolocie, który znajduje się w powietrzu, panuje specjalne ciśnienie, wskutek czego drzwi nie dałoby się wypchnąć do zewnątrz.

Czy turbulencje są w stanie doprowadzić do katastrofy samolotu?

Szanse na to, że turbulencje doprowadzą do katastrofy samolotu, graniczą z zerem. Turbulencje powodują dyskomfort i przypominają jazdę samochodem po wertepach, ale nie są generalnie niebezpieczne.

Kiedy samolot nabiera wysokości, czasem wydaje się, że gasną silniki. O co tu chodzi?

Chris Foster uspokaja, że chwilę po starcie piloci zmniejszają ciąg samolotu, ponieważ po wzbiciu się i obniżeniu dzioba, maszyna nie potrzebuje aż takiej mocy. Wszystko to powoduje, że w kabinie pasażerskiej zmniejsza się hałas.

Co dzieje się z samolotem, gdy uderzy w niego piorun?

Chris Foster zapewnia, że samoloty są tak konstruowane, żeby wytrzymać uderzenie pioruna albo inne anomalie pogodowe. Samoloty są też wyposażone w specjalne radary pogodowe, które pozwalają większości maszyn unikać latania w strefach złej pogody. Tym samym szanse na to, że piorun uderzy w samolot, są niezwykle niskie.

