Biało-czerwoni szlifują formę na MŚ - gdzie można oglądać mecze Polski NA ŻYWO?

Kadra Nawałki zaczęła ostro trenować w Arłamowie - tym samym rozpoczął się drugi etap przygotowań do piłkarskich mistrzostw świata, które dosłownie za kilka dni rozpoczną się w Rosji.

W sobotę zakończył się obóz regeneracyjny w Juracie. Na Półwyspie Helskim panowała istna sielanka - reprezentanci wraz ze swoimi rodzinami odpoczywali po trudach zakończonego sezonu. Plaża, polskie morze, pozowanie do zdjęć z Andrzejem Dudą, koncert zespołu Lady Pank i zmagania w FIFĘ na konsolach - słowem, żyć nie umierać!

Reprezentacja Polski - kto zagra na MŚ w Rosji?

Treningów rzecz jasna nie brakowało, ale miały one indywidualny charakter i były znacznie mnie intensywne niż zwykle. "Założenie było takie, żeby zawodnicy, którzy ostatnio mniej grali albo zmagali się z różnego rodzaju urazami, nadrobili stracony czas i w Arłamowie byli zdolni do treningu na sto procent" – komentował rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Ale wywczasy się skończyły. W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie w Arłamowie, gdzie kadrowiczów czeka wyłącznie ciężka harówka. W Bieszczadach budowana jest nie tylko forma przed MŚ, ale opracowywane są również schematy taktyczne. Podwójny płot z banerami, zasłonięte okna w hotelowych korytarzach oraz wykupione pokoje z oknami wychodzącymi na boisko mają sprawić, że tajemnice kadry będą stuprocentowo bezpieczne.

Jako ostatni do kadry dołączyli Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek, którzy w jednym z najlepszych w Polsce ośrodkach treninowych pojawili się we wtorek około godziny 18.00. Podczas bieszczadzkiego zgrupowania piłkarze będą trenowali dwa razy dziennie na boisku oraz w siłowni. Dwie jednostki treningowe będą otwarte dla kibiców.

Obecnie w Arłamowie trenuje 32 piłkarzy - 3 marca selekcjoner z tego grona wykluczy dziewięciu zawodników i okroi kadrę do 23 nazwisk, którzy polecą do Rosji walczyć dla Polski. "Podczas tego tygodnia może się dużo zmienić. 2 czerwca będzie gra wewnętrzna. Nastąpi dokładna analiza tego, co tutaj się wydarzyło, także analiza całego sezonu. To zdecyduje, kto zostanie ostatecznie powołany" - komentował Nawałka podczas konferencji prasowej.

Ostatnie sparingi przed MŚ rozegrane zostaną 8 czerwca w Poznaniu, gdzie zagramy z Chile, a 12 w Warszawie zmierzymy się z Litwą. Piłkarski czempionat 2018 w Rosji rozpoczyna się już 14 czerwca 2018 na stadionie w Moskwie. Biało-czerwoni zagrają w grupie H z Senegalem, Japonią i Kolumbią. Zmagania naszych będzie można oglądać na internetowej platformie WEEB TV.

