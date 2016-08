Będzie fala powrotów z UK do Polski po Brexicie?

Wizja powrotów naszych emigrantów do Polski wcale nie jest taka oczywista, ponieważ przez najbliższe 2 lata nic się zmieni w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Czy będąca poza strukturami unijnymi Wielka Brytania przestanie być idealnym miejscem do życia dla milionów polskich emigrantów i czeka nas wymarzona przez Warszawę fala powrotów do kraju? Obecnie nic na to nie wskazuje, ponieważ proces opuszczenia UE ma trwać wg unijnych urzędników 2 lata. Przez ten czas imigranci na Wyspach mogą się czuć względnie bezpiecznie. Jednak po tym okresie nie przewiduje się również fali powrotów do kraju, ponieważ zagranica wciąż dla wielu Polaków jest bardziej atrakcyjnym miejscem do życia niż Polska.

Rasistowskie ataki na Polaków: “Wracajcie do domu, polskie szumowiny!”

Potwierdzają to statystyki, które mówią, że jeszcze 2 lata temu ponad połowa naszych imigrantów twierdziła, że nie ma w swoich planach powrotu do kraju i na Wyspach chce zostać na stałe. Eksperci twierdzą, że polski rynek pracy mógłby wchłonąć nawet 400 tysięcy powracających z zagranicy Polaków. Przy stopie bezrobocia, która w tym roku ma wynieść 6,6% znalezienie pracy nie będzie większym problemem.

“Cieszymy się, że Polacy są w Wielkiej Brytanii!” Przeczytajcie wzruszający list Brytyjczyka do Polaków

Eksperci przewidują, że problemem będzie wysokość płac, jakie mogą zaproponować polscy przedsiębiorcy. Przeciętna pensja Polaka pracującego w Wielkiej Brytanii to około 1300 funtów brutto. Polacy na Wyspach przyznają, że do powrotu nakłoniłaby ich pensja w wysokości 5 tysięcy złotych na rękę. Zważając na to, że większość polskich imigrantów piastuje stanowiska w przemyśle, hotelarstwie i gastronomii i tylko 2% z nich to kadra zarządzająca, mało prawdopodobne jest, że znajdą oni pracę z takimi zarobkami w Polsce. Należy też wziąć pod uwagę, że przeciętna pensja w Polsce wynosi około 2,5 tysiąca złotych na rękę. Właściciele polskich firm działających w kraju wolą zatrudniać Ukraińców, którzy mają niższe oczekiwania finansowe w porównaniu do Polaków.

Na przeszkodzie do powrotów może też stanąć motywacja, która przyświecała polskim imigrantom do opuszczenia kraju. Nie zawsze wiązało się to z brakiem pracy w Polsce, wielu z Polaków opuszczało kraj w poszukiwaniu lepszej pracy niż ta, którą mieli w ojczyźnie.