Co oznacza dla nas podwyżka stóp procentowych?

Wczoraj Bank of England ogłosił podniesienie stóp procentowych do najwyższego poziomu od marca 2009 roku. Co to oznacza dla nas - zwykłych "zjadaczy chleba"?

Bank of England zdecydował się na podniesienie stóp procentowych z 0,5 proc. do 0,75 proc. Duża część ekonomistów spodziewała się takiej decyzji narodowego banku Wielkiej Brytanii. Wczorajsza podwyżka jest drugą od listopada zeszłego roku, kiedy zdecydowano się na podniesie stóp procentowych z 0,25 do 0,5 proc. Dzisiejsza wysokość stóp procentowych w Wielkiej Brytanii jest za to najwyższa od marca 2009 roku.

Co podniesienie stóp procentowych oznacza dla nas?

Podniesienie stóp procentowych ma wpływ w zasadzie na całe społeczeństwo. Przede wszystkim z wiadomości tej mogą się ucieszyć te osoby, które posiadają oszczędności na kontach, jednak dla osób posiadających kredyty hipoteczne wiadomość dla jest niestety niekorzystna, ponieważ będzie miała na negatywny wpływ na ich finanse.

Podniesienie stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego będzie skutkowało wzrostem miesięcznej raty kredytu hipotecznego o 16 funtów, a w skali roku o 192 funty. Natomiast w ciągu 30 lat za swoje kredyty zapłacimy średnio o 6 tys. funtów więcej. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii podwyżka rat kredytu dotyczy 3,5 mln osób.

"Bardzo tanie kredyty, które pojawiły się na rynku kilka lat temu już niebawem będą przeszłością. Niektórzy niemalże natychmiast poczują podwyżkę swoich rat, a inni poczekają na nią kilka tygodni. W najlepszej sytuacji są osoby posiadające kredyty hipoteczne ze stałą stopą oprocentowania, ponieważ ta podwyżka ich nie dotyczy. Jednak wszyscy zastanawiający się nad takim rozwiązaniem powinni pamiętać, że takie kredyty są droższe" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim.

Podniesienie stóp procentowych jest dobrą wiadomością dla osób oszczędzających w brytyjskich bankach, ponieważ mogą one spodziewać się wzrostu ich oszczędności.

"Jest to dobra wiadomość dla oszczędzających, którzy w ostatnich latach byli skazani na ultra niskie stopy procentowe. Mogą oni spodziewać się wzrostu ich oszczędności, aczkolwiek będzie on wysoki. Teraz jest dobry moment, aby zmienić bank ponieważ wiele z nich obniża swoje stawki" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim.

Kurs funta wzrasta po tym, jak Bank of England podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od 2009 roku

Eksperci wskazują jednak, aby osoby posiadające oszczędności nie spodziewały się wielkiej podwyżki swoich pieniędzy. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych, która miała miejsce w listopadzie, przeciętne oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych wzrosło o 0,07 proc. Dzieje się tak dlatego, że banki nie przekładają wzrostu stóp procentowych na swoich klientów i w rezultacie tego za każde posiadane 1000 funtów klienci otrzymali dodatkowe... 70 pensów rocznie.