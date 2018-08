Balonowy protest - "nadmuchany" Sadiq Khan przeleci nad Londynem ubrany w skąpe bikini

Fot: Twitter @yannybruere

W najbliższą sobotę po londyńskim niebie przeleci balon przedstawiający Sadiq`a Khana ubranego jedynie w seksowne bikini. Stojący za tą inicjatywą aktywistą zebrał niemal 60 tysięcy funtów na zrealizowanie tego pomysłu. Jaki jest cel tej akcji?

Balonowa karykatura burmistrza Londynu jest odpowiedzią na słynną już akcję, która miała miejsce podczas wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii kilka tygodni temu. Wówczas aktywiści sprzeciwiający się polityce amerykańskiego prezydenta zorganizowali protest, którego centralnym punktem był dmuchany balon przedstawiający karykaturę Trumpa w dziecięcej pielusze. Kilkumetrowy "Baby Trump" stał się prawdziwym przebojem social mediów, a jego wykrzywiona w grymasie złości twarz pojawiła się w dziesiątkach telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Dlaczego Yanny Gruere postanowił zorganizować protest w takiej formie? "Wszystko zaczęło się od tego irytacji tym, że Khan naśmiewał się z naszego wielkiego sojusznika, jakim jest prezydent USA, szczególnie w tak trudnym czasie, jak teraz" - tłumaczy na łamach "Daily Star Online". "Doceniłem ironię w odwróceniu tej sytuacji. To będzie naprawdę zabawne, gdy z Khana będziemy się wyśmiewać w ten sam sposób, na który on pozwolił w imię wolności słowa".

Balon parodiujący Khana będzie ubrany w żółty i dość skąpy strój kąpielowy z hasłem "are you beach body ready?". Będzie to nawiązanie do podjętej przez burmistrza decyzji o zakazaniu seksistowskich reklam, które swego czasu pojawiły się w londyńskim metrze. Pojawi się w Westminsterze, nad Parliament Square w następną sobotę o godzinie 9.30.

Ale 29-letni Gruere zwraca uwagę, że jego happening ma również bardziej szczytny cel - swoim pompowanym Khanem chce również zwrócić uwagę na problem rosnącego poziomu przestępczości w Londynie. Sytuacja tam ma miejsce od kiedy członek Partii Pracy objął swoje stanowisko.

Dodajmy, że balonowa wersja Khana będzie nie tylko większa od dmuchanego Trumpa, ale na akcję zebrano również więcej pieniędzy. Gruere`owi udało się już zgromadzić prawie 60 tysięcy funtów, podczas gdy crowdfunding wymierzony w Trumpa zatrzymał się na 35 tysiącach. Czyżby londyńczycy bardziej nienawidzili swojego burmistrza, niż amerykańskiego lidera?