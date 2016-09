Australijczycy są cacy, Polacy są be. Dlaczego Brytyjczycy aż tak nas nie lubią?

Kilka dni temu opisywaliśmy dla Was historię rodziny z Australii, której grozi deportacja z Wielkiej Brytanii, a za którą wstawiło się mnóstwo Brytyjczyków i szkockich polityków. Czy my Polacy moglibyśmy liczyć na podobną solidarność Brytyjczyków po ewentualnym Brexicie? Niestety śmiemy w to wątpić….

Australijska rodzina – Gregg, Kathryn i Lachlan Brain, przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2011 r. Kathryn otrzymała wizę studencką i przez kilka lat uczyła się na University of the Highlands and Islands, a jej mąż Gregg oraz syn Lachlan zamieszkali wraz z nią w szkockim mieście portowym Dingwall. Kathryn nie otrzymała jednak 2-letniej wizy absolwenckiej i rodzinie zajrzała w oczy deportacja.

Za Australijczykami wstawiło się mnóstwo Brytyjczyków – przede wszystkim Szkotów (włącznie ze szkockimi politykami). Dzięki temu wstawiennictwu Home Office odroczył termin deportacji do 1 sierpnia i pozwolił Australijczykom ubiegać się o wizę „Tier 2”. Australijczycy podbili serca Brytyjczyków tym, że chcieli się na stałe związać z Wielką Brytanią, i że przez kilka lat ciężko na Wyspach pracowali.

Zastanówmy się teraz, czy gdyby w podobnej sytuacji znaleźli się Polacy (a po ewentualnym Brexicie wydaje się to wysoce prawdopodobne), to czy mogliby oni liczyć na analogiczną solidarność? Setki tysięcy Polaków przyjechało na Wyspy z myślą, żeby rozpocząć tu nowe życie i żeby zintegrować się z lokalną społecznością. Polacy należą też do najciężej pracujących ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy często biorą nadgodziny i niejednokrotnie dostają za swoją pracę niższe wynagrodzenie.

