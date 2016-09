Atak w Liverpoolu: Narkoman dźgnął nastolatka w kark na ulicy! [wideo] Szok

Pijany narkoman zaatakował przypadkowego 17-latka na ulicy w Liverpoolu – dźgnął go nożyczkami w kark tak dotkliwie, że chłopiec został częściowo sparaliżowany.

Gary Gilbertson, który wypija osiem puszek piwa dziennie i jest uzależniony od heroiny, wdał się w kłótnię z przypadkowymi nastolatkami na ulicy w centrum miasta. Doszło do szamotaniny, w wyniku której narkoman dźgnął 17-letniego Josepha Giblina w kark nożyczkami. Chłopak upadł nieprzytomny na ziemię, a gdy przewieziono go do szpitala, okazało się, że jest częściowo sparaliżowany i może już nigdy nie odzyskać czucia w nogach.

41-letni Gilbertson, który nie pamięta momentu ataku, został w tym tygodniu skazany na 10 lat i osiem miesięcy więzienia. Na rozprawie w Liverpool Crown Court okazało się, że nastolatek feralnego dnia spędzał czas ze swoimi znajomymi przy Church Street. Imprezową atmosferę przerwał jednak Gilbertson krzycząc na jedną z młodych kobiet.

W jej obronie stanęła grupa chłopców, w tym 17-letni Joseph, który zaczął się przepychać z narkomanem i otrzymał od niego cios nożyczkami w kark. Na nagraniu możemy zobaczyć moment ataku, po którym Joseph Giblin upada na ziemię.

