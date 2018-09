Apple oskarżone o seksizm! Bo nowe iPhone’y nie mieszczą się w kobiecych dłoniach

Wokół nowych iPhone’ów wypuszczonych właśnie na rynek przez Apple powstała prawdziwa burza. Korporację z Cupertino oskarżono o seksizm, gdyż nowe modele okazały się za duże do kobiecych dłoni.

Premierowe iPhone’y spotkały się z ostrą krytyką użytkowników z powodu: po pierwsze – ceny, która jest wprost horrendalna, po drugie – przekątnej ekranu, co utrudnia korzystanie ze sprzętu kobietom o drobnych dłoniach.

Afera związana z oskarżeniem Apple o seksizm wybuchła po stwierdzeniu reporterki The New York Times, Zeynep Tufekci umieszczonym na Twitterze, że nowe iPhone’y są za duże do jej dłoni i przez to bardziej narażone na upuszczenia.

Po tym wpisie nie trzeba było długo czekać na komentarze. Rację Zeynep przyznała brytyjska dziennikarka Caroline Criado-Perez, która napisała, że w czasie korzystania z iPhone’a 6 Plus (jego przekątna wynosi 5,5 cala) nabawiła się "ciężkich kontuzji" i nadwyrężyła dłoń.

Cały problem podsumowała następująco: „To źle wpływa na zdrowie kobiecych dłoni. Kobiety kupują więcej iPhone’ów niż mężczyźni, ale mimo tego telefony te nie są zaprojektowane z myślą o naszych predyspozycjach. Powinnyśmy być wściekłe, że płacimy tyle samo co mężczyźni, a nie możemy w pełni korzystać z produktu”.

Skrytykowano także slogan Apple wykorzystany w reklamie najnowszych iPhone’ów: „Welcome to the big screens”, który rzekomo - na dokładkę - faworyzuje duże dłonie mężczyzn.

