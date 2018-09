Aplikując o zniżkę na ogrzewanie możesz w zimie oszczędzić 140 funtów. Musisz się jednak pośpieszyć!

Program umożliwiający niektórym gospodarstwom domowym uzyskanie rabatu został wprowadzony w 2011 roku. Dowiedz się, co zrobić, żeby go uzyskać.

Program "The Warm Home Discount" został wprowadzony w 2011 roku i skierowany jest do gospodarstw domowych zagrożonych brakiem opału w zimie. Jednak w przeciwieństwie do innych tego typu zapomóg, ta prowadzona jest bezpośrednio przez dostarczycieli energii. Obecne zasady oznaczają, że jeśli firma dostarczająca opał ma ponad 250 tys. klientów, to najbardziej zagrożonym rodzinom musi zaoferować ową zniżkę. Jednakże od przyszłego sezonu grzewczego każdy dostawca, który ma więcej niż 150 tys. klientów, także musi zaproponować zniżkę.

Każda rodzina, która przystąpi do programu, otrzyma przez całą zimę 140 funtów, które pozwolą im opłacić rachunki za ogrzewanie. W poprzednim roku ze zniżki skorzystało 2,2 mln osób - większość było emerytami lub osobami o niskim dochodzie.

Pieniędzy nie dostaje się do ręki - odbiorca otrzymuje je w postaci obniżki rachunków za ogrzewanie między wrześniem a marcem. Niekiedy rabat może być zrealizowany w późniejszym terminie w roku. Aby skorzystać z pomocy należy aplikować u swojego dostawcy, ale najlepiej zrobić to szybko, ponieważ wielu z nich już teraz prowadzi nabór.

Jeśli należysz do głównej grupy osób, które kwalifikują się do programu, to pod koniec listopada tego roku otrzymasz stosowne powiadomienie w tej sprawie drogą listowną. Tam będzie szczegółowo wyjaśnione, co musisz zrobić, aby otrzymać zniżkę, która będzie obowiązywać w zimie 2019/2020. Do głównej grupy kwalifikują się m.in. osoby pobierające emeryturę w Wielkiej Brytanii.

Jednak jeśli nie kwalifikujesz się do powyższej grupy, to możesz być w tzw. szerszej grupie. Należą do niej między innymi osoby pobierające zasiłek dla pracowników o niskich zarobkach, pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub każdy zasiłek przeznaczony dla osób poszukujących pracy. Do grupy tej kwalifikują się także osoby pobierające zasiłki wynikające z niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz z powodu choroby. Ze składaniem wniosków trzeba się jednak śpieszyć, ponieważ niektóre firmy już teraz prowadzą nabór, który wkrótce może się skończyć.