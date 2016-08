Apartament z widokiem na Hyde Park i Pałac Buckingham za 300 tyś funtów – gdzie jest haczyk?

Przeciętna cena za mieszkanie ze stołecznym kodem pocztowym SW1X zaczyna się od 2.5 miliona funtów (według danych Zoopla).

Niektóre nieruchomości w tamtym rejonie Londynu są wyceniono na kosmiczne kwoty sięgające nawet 100 milionów. Skąd więc w tym doborowym towarzystwie znalazł się apartament kosztujący “zaledwie” 300 tyś funtów?

Mieszkanie typu “studio apartment” na Pont Street to oferta przeznaczona dla osób dysponujących znacznie szczuplejszym budżetem. Zlokalizowane niedaleko Harrodsa, w sąsiedztwie Hyde Parku i Pałacu Buckingham liczy sobie 28 metrów kwadratowych.

Eleganckie, przytulne mieszkanie za 30 tys. funtów – jest tylko jeden haczyk…

W środku znajdziemy sypialnię, nowocześnie urządzoną łazienkę i wcale nie taką małą kuchnie. Całość utrzymana jest w wysokim standardzie i znajduje się w świetnym stanie.

Cena? 295000 funtów co sprawia, że jest o około ćwierć miliona tańsza od najtańszej nieruchomości z kodem pocztowym SW1X. Gdzie jest więc haczyk? Otóż umowa najmu właściciela, od którego kupujemy kończy się za 16 lat. W praktyce oznacza to, że kupując ten apartament “wynajmujemy” go na 16 lat płacąc miesięcznie półtora tysiąca funtów.

