Ankieta: na czym najbardziej zależy pracownikom w UK?

O jakim szefie marzą pracownicy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, co chcieliby zmienić w swoim miejscu pracy, gdyby mogli i dlaczego bardziej przeszkadza im nadmiar obowiązków, niż kiepska wypłata - wyniki tego badania mogą cię zaskoczyć!

Prywatna opieka zdrowotna, dodatkowy dzień wolnego z okazji urodzin i darmowy dostęp do siłowni - według ostatniego badania takich właśnie dodatkowych benefitów oczekują od swoich brytyjskich pracodawców nie tylko brytyjscy pracownicy. Badania, o których czytamy na stronie "The Independent" przeprowadzono na grupie 2 tysięcy osób zatrudnionych "przy komputerze" przez czołowego dostawcę artykułów biurowych .

Z powodu zmian w benefitach posiadacze kredytów hipotecznych mogą stracić nawet 1650 funtów!

Inne wnioski są równie ciekawe - jeśli idzie o idealne miejsce pracy to przede wszystkim zwrócono uwagę na elastyczne godziny pracy, możliwość wykonywania prywatnych telefonów w biurze oraz więcej przestrzeni na bycie kreatywnym. Niestety, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że nie istnieje coś takiego jak "idealny pracodawca". Co więcej, 68% z nich nie jest zadowolone z swojej obecnej sytuacji zawodowej.

Siedmiu na dziesięciu pracowników potwierdziło, że rozważało odejście z obecnej pracy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Prawie połowa zatrudnionych w biurze żałuje, że akceptuje obecną pracę i tylko co trzeci planuje pozostanie w niej do końca swojej aktywności zawodowej. Jakie wady obecnego zatrudnienia były przywoływane najczęściej? Lokalizacja, która wiąże się z koszmarnymi dojazdami, przeciążenie obowiązkami i szef, który może zajść za skórę. Co ciekawe, dopiero w drugim rzędzie wymieniono niską płacę...

Zobacz reklamę telewizyjną, która będzie bliska każdemu Polakowi w Wielkiej Brytanii! [wideo]

Pracownicy biurowi zwracają uwagę, że naprawdę niewiele trzeba, aby poprawić atmosferę w pracy. Nowa aranżacja przestrzeni może naprawdę wiele zdziałać. Biurko przy oknie czy choćby głupi porządek w pokoju mogą zdziałać cuda. A Wy, co na ten temat sądzicie? Jakie przemyślanie macie odnośnie swojej pracy w UK - nie tylko tej biurowej. A może właśnie szukacie pracy? Jeśli tak to odsyłamy Was na najlepszy portal z ogłoszeniami, czyli Strefa.co.uk, gdzie wśród mnóstwa ofert może znajdziecie coś dla siebie.