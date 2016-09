Anglia bez selekcjonera – dziennikarska prowokacja pogrążyła Sama Allardyce`a!

„Big Sam” miał być tym, kto podźwignie angielski futbol z kryzysu, a okazał się cwaniakiem, który dla 400 tysięcy funtów był gotów pomóc szemranym inwestorom z Dalekiego Wschodu przy nielegalnych transferach.

Idzie o piłkarzy, do których prawa własności są w rękach innych podmiotów, niż klub sportowy. Transfery z udziałem tzw. Third Party Player Ownership (TPPO) przez Football Association zakazane są od 2008 roku. Były już selekcjoner reprezentacji Anglii został sprowokowany przez dziennikarzy „Daily Telegraph” do konsultacji w spawie takiego nielegalnego transferu, w który miały być zaangażowane spółki z Azji.

Sam Allardyce w zamian za „prowizję” wynoszącą 400 tysięcy funtów zadeklarował pomoc w przeprowadzeniu takiej operacji zapewniając, że podobne praktyki są na porządku dziennym w Premier League. Sam maczał palce w podobnym transferze sprowadzając Ennera Valencię do West Hamu w 2014 roku. Nie musieliśmy długo czekać na konsekwencje artykułu, który odbił się szerokim echem nie tylko na Wyspach.

FA zdecydowało się rozwiązać umowę z Allardyce`m, który w trybie natychmiastowym przestał pełnić funkcję selekcjonera angielskiej kadry. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron, a reprezentację w najbliższych meczach poprowadzi Gareth Southgate, który do tej pory dowodził kadrą U-21. Kadencja Sama Allardyce`a trwała zaledwie 67 dni. Pod jego wodzą Anglicy zdążyli rozegrać jeden mecz. W ramach eliminacji MŚ 2018 wygrali ze Słowacją 1:0.