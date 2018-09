Angielscy pracodawcy bardziej optymistyczni odnośnie Brexitu niż w innych rejonach UK. Chętniej zatrudniają imigrantów z UE

Nicolas Sarkozy wraca na scenę polityczną i już szokuje. Polityk twierdzi, że jeśli ponownie zostanie wybrany na urząd prezydenta Francji, to pozwoli Wielkiej Brytanii wycofać się z Brexitu. Nicolas...

Irlandzkie linie lotnicze ostrzegają, że po Brexicie mogą mieć problemy z dostępem do brytyjskich lotnisk, co będzie się wiązało ze spadkiem liczby krajowych lotów na terenie Wielkiej Brytanii.

Robicie codziennie zakupy w jakikolwiek sklepie na Wyspach? Mamy dla was złe wieści - według byłego szefa sieci Sainsbury’s po wyjściu UK ze struktur unijnych czekają nas podwyżki i... nie tylko!

PILNE! Theresa May jednak ujawni utajnione dokumenty dot. Brexitu

Theresa May zapowiedziała, że opublikuje "tajne dokumenty" dotyczące skutków Brexitu, które wyciekły do sieci w dniu wczorajszym. Dostęp do nich będą mieli wszyscy członkowie brytyjskiego parlamentu.