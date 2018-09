Analiza: Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie 500 tysięcy pracowników

Właśnie ukazał się kolejny raport, który pokazuje z jak wielkimi trudnościami będzie zmagał się brytyjski rząd, aby po Brexicie znaleźć pracowników do nisko płatnych, prostych prac.

Według analizy przygotowanej w Migration Observatory przy University of Oxford po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych na rynku pracy pozostanie wyrwa w liczbie pół miliona wakatów. Będzie ona dotyczyła głównie nisko płatnych płac w sektorze usług, zabraknie między innymi kelnerów i zbieraczy owoców. Otoczona szczelnie zamkniętymi granicami i odcięta od taniej siły roboczej z biedniejszych krajów UE Wielka Brytania będzie miała problem.

W jaki sposób ten problem można rozwiązać? Według specjalistów z Migration Observatory są dwa wyjścia. Można albo rozszerzyć program "youth mobility" na osoby z krajów unijnych albo wprowadzić specjalne pozwolenia na pracę w konkretnym zawodzie lub branży. Oba to rozwiązania będą jednak w pewien sposób kosztowne.

Szczególnie to drugie wyjście z sytuacji, w jakiej znajdzie się Wielka Brytania po Brexicie budzi zasadnicze wątpliwości. Tak silne związanie praw do pobytu z posiadaną pracą sprawi, że pracodawca będzie miał olbrzymią przewagę nad pracownikiem i może prowadzić do poważnych nadużyć. Olbrzymim wyzwaniem dla organów państwa byłoby stworzenie odpowiednich regulacji w tej kwestii.

Z kolei ta pierwsza opcja zakładałaby przyjazdu obywatelom Australii, Kanady lub Nowej Zelandii do pracy na dwa lata i dotyczyłaby osób w wieku 18 do 30 lat. Ministrowie w rządzie Theresy May już nad podobnymi rozwiązaniami pracują. Są jednak poważne wątpliwości czy w ten sposób dałoby się w ogóle zabezpieczyć wystarczającą liczbę pracowników.

Wnioski? Kolejna, bardzo prestiżowa dodajmy, organizacja zwraca uwagę, że wyjście z Unii Europejskiej będzie miało mocno negatywne konsekwencje dla ekonomii i rynku pracy Wielkiej Brytanii.