Amber Rudd: „Nowe referendum ws. Brexitu lepsze niż brak umowy”

Fot. Getty

Była minister spraw wewnętrznych Amber Rudd zaskoczyła swoje zaplecze polityczne i oficjalnie wyznała, że przeprowadzenie nowego referendum ws. Brexitu byłoby lepsze, niż brak umowy. Komentarz udzielony przez Amber Ruud dowodzi, że umiarkowani torysi szykują się na walkę z Theresą May, by nie dopuścić do no-deal Brexit.

Była minister spraw wewnętrznych udzieliła wywiadu Robertowi Pestonowi na antenie ITV. Amber Rudd zapytana o to, czy drugie referendum byłoby lepsze niż wyjście z Unii Europejskiej bez umowy, wyznała, że „absolutnie tak”. Minister dodała także, że Wielka Brytania znajduje się „na zupełnie niezbadanym terytorium”, w związku z czym drugie referendum trzeba by traktować jako „rezultat impasu” w negocjacjach.

Wystąpienie w telewizji ITV dowodzi, że w łonie Partii Konserwatywnej umiarkowani torysi zwierają szyki, by nie dopuścić do no-deal Brexit. Amber Rudd skrytykowała również postawę Theresy May, dla której jedyną alternatywą dla planu Chequers jest właśnie scenariusz no-deal. A przypomnijmy, że plan z Chequers został jednogłośnie odrzucony przez liderów 27 państw UE na ostatnim, nieformalnym szczycie w Salzburgu.

Tymczasem na dorocznej konferencji Partii Pracy Jeremy Corbyn zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze wynegocjowaną przez Theresę May umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jeśli na jej mocy Wielka Brytania pozostanie w unii celnej UE. Lider laburzystów życzy też sobie, aby po Brexicie w Zjednoczonym Królestwie obowiązywały podobne co w UE prawa pracownicze i aby zostały zachowane podobne regulacje w kwestii ochrony przyrody.

