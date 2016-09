Amber Heard wylądowała na ulicy, gdzie teraz będzie mieszkać?

Po rozwodzie z Johnnym Deppem, Amber Heard straciła dach na głową i nie ma gdzie się podziać. Gdy wraca do rodzinnej Kalifornii, musi mieszkać u znajomych i przyjaciół.

Mimo, że po rozwodzie otrzymała od byłego męża 10 mln dolarów to całą kwotę, zgodnie z zapowiedziami, przekazała na cele dobroczynne. Teraz nie ma gdzie się podziać gdy wraca do Kalifornii i musi spać u znajomych. Na domiar złego, Amber nie może odebrać swoich rzeczy z domu Deppa, ponieważ ten nie chce jej do niego wpuścić.

“Amber nie ma gdzie mieszkać, gdy wraca do Californi. Wszystko co ma to ubrania, które zabrała ze sobą do Londynu. Johnny nie pozwala jej odebrać swoich rzeczy, nie chce jej wpuścić do domu. Jest spłukana. Mogła wykorzystać pieniądze, które przyznał jej sąd, ale była zbyt dumna, by je przyjąć. Do końca kręcenia filmu będzie zmuszona pomieszkiwać u znajomych” – powiedziała osoba z towarzystwa Amber.

Do rozwodu pary doszło w atmosferze skandalu, Amber oskarżyła byłego męża o nadużywanie narkotyków oraz o pobicie i agresywne zachowanie. Jednak w obronie aktora zaczęły stawać jego byłe partnerki oraz córka. Ostatecznie z szacowanego na ponad 400 mln dolarów majątku Deppa, Heard dostała 7. Przy czym powiedziała, że przekaże tą kwotę w całości na cele charytatywne.

Oświadczenie Heard o przekazaniu pieniędzy na cele charytatywne wynikało prawdopodobnie z oskarżeń od których chciała się odciąć Amber. Prasa żywo komentowała cały rozwód zarzucając aktorce, że całe małżeństwo było przez nią zaaranżowane po to, żeby wyciągnąć od Deppa jego pieniądze.

