Ambasady w UK donoszą: rośnie liczba przestępstw z nienawiści! Polacy najbardziej dotknięci

Według informacji zdobytych przez dziennik „The Guardian”, liczba przestępstw z nienawiści rośnie na Wyspach w zatrważającym tempie. Najbardziej poszkodowaną mniejszością w UK są Polacy, ale ofiarami ataków pada też sporo Litwinów, Rumunów i Łotyszy.

„The Guardian” poprosił ambasady 27 państw unijnych o dane dotyczące zgłoszonych im przez ich obywateli ataków o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim. Na prośbę dziennikarzy odpowiedziało 17 ambasad, w tym m.in. ambasada Polski, Litwy, Rumunii, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji i Niemiec.

Polski rząd zabiera głos ws. zabójstwa z nienawiści. Uchroni Polaków w UK przed kolejnymi atakami?

Blisko połowa z 17 ambasad podała, że od czasu referendum 23 czerwca odnotowała wzrost incydentów z nienawiści na tle narodowościowym. Najwięcej tego typu incydentów zarejestrowała ambasada Polski (aż 31), natomiast na dalszych miejscach znalazły się ambasady Litwy (10), Łotwy (6) i Szwecji (5).

Jeśli chodzi o ataki na Polaków, to najpoważniejszy z nich miał miejsce 28 sierpnia w Harlow. W wyniku pobicia przez gang nastolatków życie stracił wtedy 40-letni Arkadiusz Jóźwik. Kilka dni po tej tragedii w Harlow pobitych zostało 2 następnych Polaków, a w ostatnich 2 tygodniach do zagrażających życiu napaści na Polaków doszło też m.in. w Leeds i w Telford. W Leeds 28-letni Polak również zaczepiony został przez nastolatków, a w bocznej uliczce został on skatowany przez 2 z nich, natomiast w Telford polski student został ugodzony w szyję rozbitą butelką.

Jak podała polska ambasada, do napaści na Polaków doszło też m.in. w Yeovil i St Ives, a w 8 przypadkach zaatakowane zostały domy albo firmy naszych rodaków. Z kolei wkrótce po referendum napastnicy umieścili ksenofobiczne graffiti na gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie i na Pomniku Powstańców w Portsmouth.

Morawiecki: Po Brexicie do Polski będą chciały wrócić setki tysięcy Polaków! Ma rację?

Obok Polaków najbardziej znienawidzoną mniejszością na Wyspach są Litwini (skrzywdzeni m.in. w Lurgan (Irlandia Północna), Peterborough, Kings Lynn i w Bostonie) oraz Łotysze (napadnięci m.in. w Nottingham, Bristolu, Londynie i Wellingborough).

W dalszej kolejności, pod względem ilości ksenofobicznych ataków, plasują się Szwedzi i Finowie. Jak podał dziennik „The Guardian” podczas jednej z napaści fińska rodzina fińska została pomylona z rodziną polską.

Ambasady Belgii, Grecji, Niemiec, Francji, Danii, Cypru, Austrii, Hiszpanii i Estonii nie odnotowały żadnych zgłoszeń dotyczących ksenofobicznych ataków na swoich rodaków od czasu referendum.