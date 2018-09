Amazon zrezygnował z pomysłu, zgodnie z którym zatrudnione w firmie osoby miały pracować w ciasnych metalowych klatkach

Amazon przyznał, że pomysł, zgodnie z którym zatrudnione w firmie osoby miałyby pracować w ciasnych metalowych klatkach monitorujących ich czynności, "nie jest najlepszy"…

Pomysł stworzenia metalowych klatek dla pracowników mógł wyjść zapewne jedynie od Amazona – biorąc pod uwagę prowadzoną przez nich eksploatującą politykę, o której niedawno mówiły nawet brytyjskie związki zawodowe podając firmę za przykład nieetycznego podejścia do pracowników.

Amazon has a patent for caging humans in robot work zones. https://t.co/gnLKN8j2Zj (Story by @mattmday and @bromano)