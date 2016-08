Alarm bombowy na lotnisku we Frankfurcie!

W związku z alarmem bombowym ewakuowano lotnisko we Frankfurcie. Podejrzenia wzbudziła jedna z pasażerek, która uciekła, gdy ochrona zaczęła sprawdzać ją pod kątem posiadania ładunków wybuchowych.

Dwie sekcje terminalu 1 na największym niemieckim lotnisku zostały ewakuowane i zamknięte, gdy jedna z pasażerek „ominęła bramkę bezpieczeństwa”. Jak powiedział rzecznik niemieckiej policji, nie wiadomo jeszcze, czy naruszenie zasad bezpieczeństwa było celowe, czy był to „przypadek”. Policja próbuje namierzyć kobietę, która ominęła kontrolę.

I’m at the Frankfurt airport, all the flights are cancelled/delayed and we have all been escorted out by the police, idk what’s happening

— Tena Žigmundovac (@not_Tena) 31 sierpnia 2016