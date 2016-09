Alarm bombowy na granicy austriacko–niemieckiej! Polak i trzech Afgańczyków zatrzymanych NEWS

Na granicy austriacko–niemieckiej zatrzymano samochód, w którym jechał Polak i trzech Afgańczyków. W samochodzie znaleziono materiały, z których można skonstruować bombę.

Do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem około godziny 22:30 w miejscowości Kiefersfelden znajdującej się na granicy austriacko–niemieckiej. Straż graniczna zatrzymała do kontroli samochód na śląskich tablicach rejestracyjnych, którym kierował obywatel Polski, jechało nim również trzech obywateli Afganistanu.



Jak się okazało w samochodzie znajdowały się broń oraz materiały służące do skonstruowania bomby. Autostrada A93, którą jechali, została z tego powodu zamknięta w obu kierunkach na kilka godzin i dopiero nad ranem rzecznik policji poinformował, że zagrożenia nie ma i autostrada zostanie otwarta.

Po zapoznaniu się z materiałami, które były przewożone w samochodzie, eksperci potwierdzili, że mogły one posłużyć do konstrukcji bomby. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani przez policję.

Polski kierowca miał wwieźć Afgańczyków nielegalnie na teren Niemiec.