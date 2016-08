Aktywistka LGBT brutalnie zgwałcona i spalona żywcem (wideo) NEWS

Znana aktywistka ruchów LGBT i działaczka na rzecz praw osób transpłciowych została ofiarą mrożącego krew w żyłach mordu.

22-letnia Hande Kader została porwana, zgwałcona, a następnie jej zwęglone zwłoki został porzucone na poboczu drogi w Stambule. Pracująca, jako prostytutka kobieta ostatni raz widziana była gdy wsiada do samochodu jednego ze swoich klientów. Być może to właśnie on jest winny lub współwinny tej zbrodni.

To nie pierwszy tego typu przypadek w Turcji. Na początku miesiąca doszło również do brutalnego morderstwa syryjskiego geja. Choć homoseksualizm nie został w Turcji zakazany, poziom homofobii w kraju rządzonym przez Recepa Tayyipa Erdoğana jest bardzo wysoki.

Wskazuje na to raport Transgender Europe z 2016 roku. Według dostępnych danych Turcja ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw osób transpłciowych, a nagonka na przedstawicieli LGBT jest powszechna i odbywa się przy niemym przyzwoleniu skrajnie fundamentalistycznego islamskiego rządu. Stambulska parada równości drugi rok z rzędu nie odbyła się z powodu rządowego zakazu, a osoby homseksualne i transpłciowe nie są chronione przez prawo.

Sytuacja stała się już taka napięta, że nie tylko lokalni działacze i aktywiści związani z tym ruchem zapowiadają protesty – coraz więcej mieszkańców Stambułu, Ankary i innych dużych miast wzywa, aby rząd wreszcie zajął się tym problemem. Nie może być tak, że władza przymyka oko na bezprawie i lincze na osobach o innej orientacji.

„Jesteśmy wściekli: nasza ukochana przyjaciółka Hande Kader została spalona żywcem” – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez stambulski Komitet LGBTI Pride Week, który zapowiada organizację marszów, w których będzie domagać się sprawiedliwości w tej sprawie.