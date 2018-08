Aktywiści skrajnej prawicy zaatakowali księgarnię w centrum Londynu!

Aktywiści skrajnej prawicy spod znaku „Make Britain Great Again” napadli na księgarnię Bookmarks Bookshop. Księgarnia znana jest z promowania wartości lewicowych oraz poglądów przeciwstawiających się postawom rasistowskim, ksenofobicznym i homofobicznym.

Do incydentu doszło w sobotę późnym popołudniem. Aktywiści skrajnej prawicy, w liczbie kilkunastu, wtargnęli do sklepu Bookmarks Bookshop usytuowanego przy ulicy Bloomsbury Street i zaczęli go demolować. Na celowniku napastników znalazły się przede wszystkim książki o nieakceptowanej przez nich tematyce, w tym między innymi o islamie. Kilka takich pozycji zostało obśmianych i rozrzuconych po sklepie.

Ten przerażający atak na księgarnię promującą odważne poglądy powinien wywołać dreszcz u każdej osoby, która choć trochę zna historię – powiedział Dave Gilchrist, menedżer Bookmarks. - Naziści wzięli na celownik książki, ponieważ wiedzieli jak idee są ważne dla zwalczania rasizmu i faszyzmu. To samo dzieje się dzisiaj, dlatego musimy pokazać, że nie pozwolimy, by nas zastraszano – dodał.



Na nagraniu widać, że jeden z napastników plądrujących sklep miał na sobie maskę z wizerunkiem Donalda Trumpa, a inni trzymali plakietki z napisem “British Bolshevik Cult”. Jeden z pracowników zaznaczył także, że aktywiści byli wyraźnie powiązani z ruchem skupionym wokół Tommy'ego Robinsona, mimo iż wprost o nim nie wspominali. Aktywiści śpiewali natomiast piosenki o wydźwięku antyislamskim i skandowali hasła oskarżające wyznawców Mahometa o pedofilię.

Demonstranci o podobnych plakietkach widziani byli kilka godzin wcześniej na proteście zorganizowanym w Londynie przeciwko Facebookowi za ocenzurowanie Alexa Jonesa – znanego, amerykańskiego zwolennika teorii spiskowych. Na proteście dało się słyszeć sparafrazowaną sentencję Donalda Trumpa - „Make Britain Great Again”.