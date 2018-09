Afera na Wyspach - wykradziono dane 380 tysięcy klientów linii lotniczych!

SZOK! EasyJet odwołał lot, bo niektórzy pasażerowie "pomylili samolot z klubem nocnym"

Linie lotnicze EasyJet zostały zmuszone do odwołania lotu z Bristol Airport do czeskiej Pragi. Powód? Zachowanie pewnej grupki pasażerów, która pomyliła pokład szykującego się do startu samolotu z klubem...