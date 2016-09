Absurdy w UK: Specjalny patrol będzie grzebał w naszych śmieciach. Po co?

W mieście Hull powstał właśnie 12-osobowy patrol śmieciowy, który będzie kontrolował, czy mieszkańcy poprawnie segregują odpady. Jeśli ten pionierski program się sprawdzi, to niewykluczone, że wprowadzą go także kolejne brytyjskie miasta.

Czym dokładnie ma się zajmować patrol śmieciowy? Otóż w ramach kampanii „Have You Bin Smart Today ”ma on otwierać wystawione na ulicę, niebieskie kosze z posegregowanymi odpadami i weryfikować, czy znajdują się w nich właściwe śmieci. Jeśli kontroler natrafi w pojemniku na odpady nienadające się do recyklingu, to będzie on mógł wstrzymać ich wywóz z danej posesji. Dodatkowo, po napotkaniu źle posegregowanych odpadów, kontrolerzy złożą o tym zawiadomienie, a do gospodarstwa domowego, które nie radzi sobie z recyklingiem, zostanie wysłany specjalny doradca, który podpowie, co i gdzie można wrzucać.

Nowe zasady odbioru śmieci oburzyły mieszkańców. „To jest Big Brother

Sprawa patrolu śmieciowego w Hull mogłaby zostać uznana za ciekawostkę, gdyby nie to, że za pracę 12 kontrolerów mieszkańcy miasta zapłacą ogromne pieniądze. Eksperci oszacowali, że na działalność 12-osobowego patrolu śmieciowego władze Hull będą musiały przeznaczyć 300 tys. funtów rocznie!

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!

Mieszkańcy Hull nie są generalnie przychylni nowemu projektowi – i to nie tylko dlatego, że jest on niebotycznie drogi, ale też dlatego, że piętnuje ludzi i „robi z nich kryminalistów”. – Nie wystawiałam niebieskiego kosza na ulicę od bardzo dawna, dlatego zaskoczyło mnie, że jak już go wystawiłam, to dostałam wiadomość, że wrzucam do niego złe odpady. Oni powinni się bardziej przykładać do łapania prawdziwych kryminalistów, a nie dobrych ludzi, którzy starają się uczciwie żyć. Powinni ścigać ludzi, którzy łamią prawo, a nie ingerować w takie rzeczy – powiedziała zirytowana Fiona Kelly.

- Pamiętam stare dobre czasy, gdy był tylko jeden metalowy kosz na wszystkie odpady. Wtedy nie było żadnych problemów. A teraz biurokracja po prostu oszalała! – dodał mąż Fiony, John.

Juncker o fali nienawiści w UK: „Europejczycy nie mogą akceptować mordowania Polaków na ulicach Essex!” [wideo]