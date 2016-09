7 zasad udanej rozmowy o pracę

Utarło się stwierdzenie, że Polacy wykonują na Wyspach prace “mniej ambitne”. To krzywdzące stwierdzenie, zważywszy na to, że wielu naszych rodaków ma naprawdę umiejętności i ambicje, by piąć się na zawodowy szczyt w swoich dziedzinach. Oto siedem porad dla tych, którzy chcą wywrzeć dobre wrażenie podczas rozmowy o pracę.

1. Dokąd idziesz?

Zanim wybierzesz się na rozmowę o pracę swoich marzeń, spróbuj ustalić w głowie swój plan zawodowy na najbliższe lata. Świadomość tego, jak widzisz swoją rolę w firmie i jej ewolucję w najbliższych miesiącach/latach, powinna dać Twojemu potencjalnemu pracodawcy czytelną informację, że tu oto mamy do czynienia z osobą konkretną, która wie czego chce.

2. Przeanalizuj swoje CV

Nim wyślesz swoje CV pracodawcy zastanów się, czy na pewno jesteś osobą, która pasowałaby na to stanowisko. Zastanów się, czy twoje doświadczenie i kompetencje współgrają z tym co znalazło się w oczekiwaniach pracodawcy. Naciąganie rzeczywistości może na krótką metę dać efekt. Na dłuższą metę Ci zaszkodzi. Dlaczego? Bo prawda zawsze wypłynie na powierzchnię.

3. Zadbaj o schludny wygląd

To w zasadzie truizm, ale pamiętaj że zasada “jak cię widzą, tak cię piszą” jest uniwersalna i ponadczasowa. Brak dbałości o schludny ubiór oraz podstawowe zasady higieny pogrążyły już niejednego asa.

4. Bądź dobrze poinformowany

Dowiedz się jak najwięcej o firmie, do której aplikujesz. Pochwal się wiedzą o aktualnych projektach przez nią prowadzonych. To da rektruterowi poczucie, że nie znalazłeś się tu przypadkowo. Zadawaj dużo pytań – mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła ale akurat w tym wypadku to nieprawda. Merytoryczne pytania i rzeczywiste zainteresowanie działalnością pracodawcy dadzą Ci wielkiego “plusa”.

5. Nie opowiadaj o życiu prywatnym



Ciekawostka, lub interesująca anegdotka z życia prywatnego może być ozdobą rozmowy kwalifikacjnej, ale nie przesadzaj z otwieraniem się przed rekruterem. Roztaczając przed nim epopeję swoich problemów uczuciowych, mieszkaniowych i życiowych niebezpiecznie oddalasz się od sedna rozmowy i wrażenia bycia osobą profesjonalną i skoncentrowaną na zawodowym celu.

6. Nie przesadzaj z krytyką

Nawet jeśli poprzedni pracodawca potraktował cię źle, a ludzie okazali się “wilkami” nie rób z pokoju, w którym odbywa się się rekrutacja gabinetu psychologicznego. Mówienie źle o innych za ich plecami nie wystawia Ci najlepszego świadectwa. Zwłaszcza że istnieje uzasadniona obawa, że tak jak w przypadku byłych współpracowników, będziesz obmawiał tych obecnych z podobną zaciekłością.

7. Pokaż swój entuzjazm!

To oczywiste, że mając do wyboru pesymistę i osobę kipiącą pozytywną energią, a o podobnych predyspozycjach, wybór trafi na tą drugą. Sprawiaj wrażenie osoby, która nie może się doczekać pierwszego dnia pracy i dla której zarobki są sprawą drugorzędną wobec wspaniałych wyzwań zawodowych jakie na ciebie czekają. A będzie ci dane.

