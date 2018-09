7 rzeczy, które zrozumieją tylko Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Znasz je wszystkie?

Wielka Brytania, to kraj przyciągający jak magnez. To wspaniałe miejsce pełne pięknych zabytków i wyjątkowej przyrody ma również w sobie wiele absurdów, z których zresztą sami Brytyjczycy przecież słyną. Dlatego z pewnością są tutaj rzeczy, których nasi rodacy w Polsce za żadne skarby nie będą w stanie zrozumieć.

Brytyjski humor pełen absurdu nie wziął się jak widać znikąd. Mieszkając przez lata w Wielkiej Brytanii mogliśmy się nauczyć pewnych rzeczy, których nasi krewni i przyjaciele mieszkający nad Wisłą nigdy nie będą w stanie pojąć. Co to za rzeczy?

1. Dwa krany

Dwa kurki przy każdej umywalce, to w zasadzie legenda codzienności w Wielkiej Brytanii. Jeden jest do ciepłej wody, a drugi do zimnej. Pomysłowi majsterkowicze, którzy nie zgadzają się z tą dość osobliwą tradycją wymyślili nawet specjalną nakładkę, którą montuje się na oba krany, z której leci już wymieszana woda - zupełnie jak na kontynencie.

2. Brak gniazdek elektrycznych w łazience

Osobom z Polski naprawdę trudno to pojąć, że w łazienkach brytyjskich domów i mieszkań nie ma gniazdek elektrycznych. Jeśli chcesz więc wysuszyć głowę, to musisz zasuwać z suszarką po całym mieszkaniu szukając miejsca do jej podłączenia.

3. Dywany w łazience

Cały czas wałkujemy temat łazienki, ale to też jest bardzo dziwne. Kto normalny kładzie w łazience dywan? No nikt inny tylko Brytyjczyk! W Polsce jest to nie do pomyślenia, bo Polacy wiedzą, że to jest po prostu niepraktyczne.

4. Ściąganie butów w domu

Każdy Polak po wejściu do domu - czy to swojego czy to kogoś innego - po przywitaniu się ściąga buty. Gdy widzimy Brytyjczyków, którzy wchodzą nam z butami do naszych domostw, to włos nam jeży na głowie.

5. Przechodzenie na czerwonym

To nie jest właściwie przypadłość tylko i wyłącznie Brytyjczyków, ponieważ w wielu krajach na świecie ludzie przechodzą na czerwonym świetle w ogóle nie zwracając na to uwagi. Tutaj jednaj jest to tak nagminne, że mało kto zauważa napis "czekaj" przy przejściu dla pieszych. Polacy jednak wiedzą, że za przechodzenie na czerwonym można otrzymać mandat od ukrytego w pobliskiej bramie stróża prawa.

6. Nieodpowiednie stroje

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii często twierdzą, że Brytyjczycy nie potrafią ubrać się odpowiednio do danej pogody. Krótkie spodenki w zimie? Czemu nie! Zimowa kurta w lecie? To też nie problem. My natomiast jesteśmy nauczeni, ponieważ prawie każda mama upominała nas: "załóż czapkę jak wychodzisz".

7. Przepraszam

To jest jedna z tych rzeczy, która wyróżnia Brytyjczyków na świecie. Oni cały czas przepraszają. No dobrze, nam też się to (czasem) zdarza, ale rodowici mieszkańcy Wysp robią to cały czas!