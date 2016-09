65 mln funtów – tyle rocznie UK będzie wydawać za samo PLANOWANIE Brexitu

Zwolennicy Brexitu pomimo wcześniejszych zapewnień nie potrafili policzyć ile Wielka Brytania “zarobi” na wyjściu ze struktur unijnych. Jeszcze nie wiadomo ile będzie kosztował sam proces wychodzenia, ale policzyliśmy ile wydamy za samo jego planowanie.

Według raportu przygotowanego przez Institute for Government samo przygotowanie “mapy drogowej” Brexitu będzie kosztowało podatników 65 milionów funtów. I to rocznie! Są to koszty zatrudnienia i wynagrodzenia około 500 funkcjonariuszy służby cywilnej, którzy znajdą się na liście płac trzech różnych ministerstw – Foreign Office, Department for Exiting the EU i Department for International Trade. Będą oni zatrudniani przez rząd tak długo, jak długo UK będzie w Unii.

Warto zauważyć, że tak struktura pracy nad Brexitem może prowadzić do licznych problemów – specjaliści od zarządzania twierdzą, że trudności komunikacyjne między tymi trzema ministerstwami mogą skutkować tym, że plan Brexitu będzie niespójny, niedopracowany i wymagający ciągłych poprawek. To rzecz jasna wydłuży pracę nad nim i zwiększy koszty. Kto za to będzie płacił? My, rzecz jasna, podatnicy…

Theresa May wciąż nie ogłosiła, kiedy uruchomi Artykuł 50 i kiedy cała operacja się rozpocznie. Pani Premier chce mieć pewnością, że wszystko zostanie dopracowane w najdrobniejszych nawet szczegółach i taką postawę niewątpliwie trzeba pochwalić. Faktem jednak jest, że prace nad Brexitem ślimaczą się niemiłosiernie. Według doniesień dochodzących z okolic Downing Street proces ma zacząć się dopiero w 2018 roku, choć Boris Johnson wspomniał coś o początku 2017.