6. sezon "Gry o Tron" coraz bliżej - tym razem w telewizyjnej superprodukcji zagra... Polak!

Fot: Wiki

Premiera finałowego sezonu "Gry o Tron" coraz bliżej. Zakończeniu epickiej sagi będzie miała miejsce już w przyszłym roku, a w ósmej serii zobaczymy... Polaka!

HBO potwierdziło, że ostatni, ósmy sezon jednego z najbardziej popularnych seriali telewizyjnych ostatnich lat swoją premierę będzie miał w 2019 roku. Oznacza to, że fani kultowej produkcji na nową porcję historii rozgrywającej się w Westeros będą musieli poczekać dłużej niż zwykle. Co jest tego powodem? Twórcy serialu, David Benioff i D.B. Weiss, potrzebują czasu, aby dopracować wszystko w najdrobniejszych szczegółach!

Oprócz tego producenci z HBO zapowiadają, że ostatni sezon "Game of Thrones" będzie jednocześnie najdroższym. Każdy z zaplanowanych sześciu odcinków kosztować ma aż 15 milionów dolarów i trwać będzie aż osiemdziesiąt minut. To niemal tyle, ile przeciętnie ma film pełnometrażowy!

Wiadomo, że w obsadzie wielkiego finału nie zabraknie żadenj z wielkich gwiazd małego ekranu. Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Maisie Williams i Sophie Turner i Nikolaj Coster-Waldau będę grali główne role, ale nie zabraknie również... polskiego akcentu! Niejaki Paweł Sakowski pojawi się na ekranie. Jak się okazuje pojawi się on w "Grze o Tron"... przez przypadek.

Pochodzący z Polski aktor przebywał w Irlandii, gdy spotkał członka ekipy produkcyjnej "Wikingów". Całkiem od czapy zaproponował mu aplikowanie do agencji castingowej, zapewniając, że nadawałby się do gry w seriali. Niedługo potem okazało się, że dostał angaż w... "Grze o Tron"! "Spędziłem na planie zdjęciowym 12 dni. To jedno z najfantastyczniejszych przeżyć w moim życiu. Zobaczyłem, jak od środka wygląda w pełni profesjonalna i bardzo kosztowna produkcja. Naprawdę robi to wrażenie" - komentował na falach "Radia Szczecin". Wiadomo, ze Sakowski nie dostał dużej roli - zobaczymy go w dwóch lub trzech odcinkach "Gry o Tron".

