6-letni Brytyjczyk nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, gdy wracał z rodzicami z wakacji

Mały Brytyjczyk wyjechał ze swoją mamą na wakacje do Belgii. W czasie powrotu do Wielkiej Brytanii okazało się, że nie może zostać do niej wpuszczony.

Mohamed Barrak Diallo Bangoura spędził lato w Belgii wraz ze swoją mamą i przyjaciółmi. Jednak kiedy przyszło do powrotu, to okazało się, że Home Office anulował jego paszport. Urzędnicy twierdzą, że jego obywatelstwo nie jest dłużej ważne. Teraz 6-latek nie ma kontaktu z mamą, która pochodzi z Gwinei, a mieszka w Sheffield. Nad przyszłością chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii i mieszkającego tutaj od zawsze zawisł wielki znak zapytania.

Portal "The Independent" dowiedział się, że rodzina chłopca była świadoma sytuacji w momencie wsiadania na pokład samolotu lecącego z Belgii na Wyspy. W tym momencie chłopiec znajduje się pod opieką Abdula Diallo, który jest doradcą politycznym w Unii Europejskiej. Powiedział on, że chłopiec przeszedł wszystkie kontrole, ale później pracownicy lotniska przekazali jemu i jego rodzinie złe wiadomości o jego obywatelstwie.

"To był dla nas szok. Powiedziano nam, że musimy udać się do ambasady brytyjskiej, ale była niedziela i następnego dnia było bank holiday. Zadzwoniłem na policję, która wręczyła mi dokument nakazujący opiekować się dzieckiem do momentu znalezienia wyjścia z tej sytuacji" - powiedział Diallo.

Mężczyzna powiedział, że chłopiec przybywa u niego od tygodnia i jest na razie szczęśliwy, ponieważ może spędzać czas z jego dziećmi, które są w podobnym wieku. Jednak w przyszłym tygodniu idą one do szkoły i sytuacja się wtedy pogorszy.

Home Office twierdzi, że do mamy chłopca wysłano list z informacją, że jego paszport zostanie zablokowany, ponieważ "nie ma do niego prawa". Jednak kobieta twierdzi, że jedyny list jaki otrzymała od Home Office był e-mailem, który został do niej wysłany już po uziemieniu chłopca w Brukseli.

Home Office twierdzi, że ani matka ani ojciec chłopca nie mieszkali w Wielkiej Brytanii w momencie urodzenia chłopca w 2012 roku w Leeds. W rezultacie tego jego wniosek o obywatelstwo został odrzucony.

"Do matki chłopa został wysłany list, w którym zaznaczaliśmy, że paszport chłopca został unieważniony" - powiedział rzecznik Home Office.