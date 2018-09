56-letnia kobieta pierwszą w UK ofiarą wypadku z udziałem elektrycznego roweru!

Fot. Twitter

Z końcem sierpnia na ulicach Londynu doszło do zderzenia rowerzysty poruszającego się na wspomaganym elektrycznie rowerze z pieszą. 56-letnia Sakine Cihan, mimo szybkiej reakcji ratowników medycznych, nie przeżyła wypadku i tym samym stała się pierwszą w Wielkiej Brytanii ofiarą wypadku z udziałem roweru elektrycznego.

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 sierpnia w Dalston (London Borough of Hackney) na ulicy Kingsland High Street. Kobieta przechodziła na światłach, gdy z całym impetem wjechał w nią elektryczny rower. O wypadku policję poinformował sam rowerzysta, a kobieta szybko trafiła do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Jak podała organizacja „Cycling UK”, Sakine Cihan jest prawdopodobnie pierwszą w Wielkiej Brytanii ofiarą wypadku z udziałem elektrycznego roweru, ponieważ dotychczas nie został zgłoszony żaden podobny przypadek. Nie wiadomo, z jaką prędkością jechał rowerzysta (w UK dozwolona prędkość dla rowerów elektrycznych wynosi 15,5 mph, czyli 25 km/h), jednak wiadomo, że są one na tyle ciche, iż czasem można nie dostrzec, iż zmierzają w naszym kierunku. Cihan mogła zatem nie usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu, choć ze wstępnych ustaleń śledczych wynika też, że rowerzysta nie zatrzymał się przed światłami.

