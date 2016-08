5 powodów, dla których warto prowadzić mobilny biznes NEWS

Firmy prowadzące swoją działalność na Wyspach coraz częściej inwestują w rozwiązania, które pozwalają im być jak najbliżej klientów. Dotyczy to także przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności myjnie parowe.

Aby wyróżnić się czymś na tle konkurencji, warto inwestować nie tylko w oryginalność i jakość usług, ale również wypracować metody pracy, które pozwalają na:

- zwiększenie liczby klientów,

- przyjęcie większej ilości zleceń,

- zróżnicowanie pracy,

- zwiększenie zysków,

- zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Biznes „na kółkach” wciąż zyskuje na popularności, gdyż przedsiębiorca nie musi czekać, aż klient do niego przyjdzie (jak to jest w przypadku biznesów prowadzonych w formie stacjonarnej). Właściciel np. mobilnej myjni parowej czy mobilnego serwisu sprzątającego może sam szukać klientów i bezpośrednio do nich dojeżdżać. Jest to rozwiązanie wygodne, gdyż klienci mogą interesujące ich usługi zamówić telefonicznie lub przez Internet. Można wymienić 5 głównych powodów, dla których warto prowadzić mobilny biznes, oparty chociażby na czyszczeniu parą.

1. Możesz być bliżej klientów

Klienci lubią wygodę i niezwykle cenią swój czas. Często potrzebują skorzystać z usług w ostatniej chwili: w trakcie szykowania się do wyjazdu lub na chwilę przed ważną wizytą partnera biznesowego. Mobilny biznes jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz XXI wieku, gdzie liczą się przede wszystkim szybkość działania oraz skuteczność.

Dzięki mobilnej myjni parowej możesz realizować zadania dla swoich klientów wtedy, gdy potrzebują pilnej pomocy – dotyczy to klientów indywidualnych, biznesowych, korporacji, hoteli czy lokali gastronomicznych. Mobilność w tym przypadku oznacza bliskość zleceniodawców.

2. Masz przewagę nad konkurencją

Właściciel mobilnej myjni parowej ma przewagę nad firmami, które nie mają możliwości dojechania do klientów. Dzięki myjni parowej oraz specjalnej zabudowie samochodu w ciągu dnia możesz wykonać większą ilość zleceń, często dużo lepiej płatnych. Przedsiębiorcy „czekający” na zlecenie często nie mają takiej możliwości. Niebagatelnym plusem są także oszczędności. Prowadząc firmę mobilną nie musisz wynajmować biura, magazynu czy garażu. Sprzęt magazynowany jest w samochodzie, a samochód we własnym garażu lub na parkingu. W skali roku daje to duże oszczędności.

3. Możesz działać niestandardowo

Będąc mobilnym przedsiębiorcą sam możesz wybierać firmy, z którymi masz chęć współpracować. Lista Twoich klientów może obejmować:

- auto serwisy,

- komisy samochodowe,

- hotele,

- lokale usługowe,

- lokale gastronomiczne,

- szpitale, placówki medycyny estetycznej, przychodnie, gabinety weterynaryjne,

- fabryki, firmy produkcyjne,

- klienci dysponujący flotą samochodową.

Tylko od Ciebie zależy to, jaką ofertę zaproponujesz swoim klientom. W przypadku biznesu stacjonarnego portfolio klientów może być ograniczone.

4. Większa ilość usług

Dysponując firmą mobilną można świadczyć większą ilość usług, więcej dzięki temu zarabiając. Dużym plusem jest także dysponowanie myjnią parową, które może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie ze względu na intensywność pracy, dokładność czyszczenia lub termin wykonania zadania nie można wykorzystać myjek wodnych. Chodzi tu przede wszystkim o pomieszczenia specjalne (szpitale, przychodnie). Mobilna myjka parowa może być także użyta wszędzie tam, gdzie jest duża ilość sprzętu elektronicznego. Jeżeli dodamy do tego możliwość bezpośredniego dojechania do klienta, czy możliwość wykonania zlecenia w nietypowym terminie (np. w nocy), zyskujemy w oczach klienta.

5. Budowanie pozytywnego wizerunku

Bycie bliżej swoich klientów to element budowania pozytywnego wizerunku firmy. Realizując zlecenie np. z wykorzystaniem mobilnej myjni parowej możemy pokazać klientom, że inwestujemy w rozwiązania, które mają spełnić ich oczekiwania. Większość osób może nie znać bowiem tej technologii oraz nie być świadoma zalet, jakie wynikają z jej stosowania.

Odrębną sprawą jest pokazanie naszego zaangażowania, możliwości zamówienia przez klienta z usługi za pomocą chociażby telefonu lub e-maila.

Po więcej informacji na temat myjni parowych zapraszamy na stronę internetową lub do bezpośredniego kontaktu z marką Fortador:

Fortador UK & Irland

679–691 High Road

Leyton

E10 6RA London

United Kingdom

tel: +44 7896 018 206

e-mail: [email protected]