44-latek poleciał z Birmingham do Polski przez przypadek korzystając z paszportu 4-letniego pasierba. Nikt na lotnisku tego nawet nie zauważył

Matthew Sutton poleciał z Birmingham do Polski przez przypadek korzystając z paszportu swojego 4-letniego pasierba. Mężczyzna był jednak najbardziej zdziwiony tym, że został przepuszczony przez granicę bez najmniejszych problemów.

11 września ojciec czwórki dzieci bez najmniejszych problemów przeszedł przez bramki bezpieczeństwa na lotnisku w Birmingham z paszportem swojego 4-letniego pasierba. Mężczyzna był zupełnie nieświadomy tego, że przez pomyłkę zamiast swojego dokumentu, zabrał z domu paszport chłopca.

Pomyłkę odkrył dopiero w Polsce, gdy w Poznaniu zapytano go, dlaczego korzysta z dokumentu swojego 4-letniego pasierba. 44-leni Brytyjczyk miał kłopot z powrotem z Polski do Wielkiej Brytanii. Jednak cały manewr udał się dzięki pomocy jego córki, która wysłała mu zdjęcie jego paszportu. Posłużyło mu ono za tymczasowy dokument, wraz z którym mężczyzna musiał okazać także swoje prawo jazdy.

44-letni Matthew pochodzący z Dudley w West Midlands powiedział: „To, że wziąłem zły paszport, było całkowicie moją winą, ale byłem w szoku, że tego nie wykryto. W tym szczególnym czasie 11 września, kiedy podejrzewasz, że ochrona na lotniskach jest w stanie gotowości, ten paszport został zupełnie niezauważony. Nie tylko dlatego, że Mason nie jest mną, ale ma nawet inne nazwisko. To haniebne, że ochrona tego nie wychwyciła”.

