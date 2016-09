4 znaki które powiedzą ci, że znalazłeś partnera idealnego!

Zastanawiałeś się kiedyś czy wraz z partnerem jesteście dobrze dopasowani? Czy na pewno macie szanse stworzyć trwały i szczęśliwy związek? Oto kilka wskazówek, które mogą bardzo wiele powiedzieć o relacji dwojga ludzi.

Czy twój partner jest na pewno tym jedynym właściwym? Jeśli w twoim życiu odzwierciedlają się te 4 znaki może to oznaczać, że znalazłeś odpowiednią osobę, tak przynajmniej twierdzą eksperci. Jeśli w twoich relacjach któregoś z nich brakuje, nie musisz od razu rzucać partnera i się załamywać. Być może powinniście coś zmienić, albo potrzebujecie więcej czasu.

Podróżujecie w ten sam sposób

Chcesz sprawdzić czy ty i twój partner jesteście dobrze dopasowani? Zaplanujcie wspólną podróż. Osoby dobrze dopasowane są gotowe i chcą podróżować w taki sam sposób. Jeśli ty chcesz spać pod namiotem, a twój partner uważa, że to szalone i potrzebuje pięcio – gwiazdkowego hotelu, powinniście przemyśleć waszą relację. Wprawdzie taki związek może przetrwać, ale będzie ciągle rodził jakieś trudności.

Drobne szczegóły jak np. nocleg mówią wiele o sposobie życia. Kiedy zaczniecie planować bardziej poważnie wspólną przyszłość, pewne problemy i różnice w stylu życia mogą być już nie do przeskoczenia np. każde z was będzie inaczej wyobrażało sobie wspólny dom lub ścieżkę edukacji waszych dzieci. Eksperci twierdzą, że jeśli ktoś ma naprawdę ograniczoną wyobraźnię co do sposobu podróżowania, najprawdopodobniej tak też będzie w innych aspektach życia.

Macie wspólne zainteresowania, które uwielbiacie robić razem

Jest to oczywiste, ale pomimo tego wiele ludzi dalej wchodzi w relacje z osobami, z którymi właściwie nie mają nic wspólnego. Być może niektórym zależy tylko i wyłącznie na wyglądzie, a cała reszta nie ma znaczenia. Jednak bycie w długoterminowej relacji opierającej się tylko na wyglądzie partnera nie ma raczej szansy na powodzenia. Eksperci twierdzą, że powinniście mieć przynajmniej dwie lub trzy rzeczy, które lubicie robić razem. Najistotniejszy jest tutaj wspólnie spędzony czas z ważną dla nas osobą.



