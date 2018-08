Już wiadomo jakie są dokładne daty Brexitu

Choć data Brexitu jest znana od pewnego czasu i jest nią 29 marca, to nie jest to jedyna data zwiazana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Podczas, gdy Wielka Brytania przygotowuje się do wyjścia z Unii Europejskiej, co ma nastąpic dokładnie 29 marca 2019 roku, wokół Brexitu nadal pojawia się wiele niejasności. Czy jeśli negocjacje się przedłużą, to termin ten zostanie wydłużony? Na jaką umowę wyjścia z UE możemy liczyć i czy planuje się rozpisać kolejne referendum? To tylko niektóre z pytań, które pojawiają się na ustach wszystkich zainteresowanych Brexitem.

Brytyjski minister spraw zagranicznych apeluje do Francji i Niemiec o niedopuszczenie do no-deal Brexit

W ciągu najbliższych miesięcy na wiele z nich powinny pojawić się odpowiedzi, dlatego jeśli chcecie być na bierząco warto zaglądać na nasz portal i "trzymać rękę na pulsie".

Mimo tego, że ostateczna data Brexitu to 29 marca 2019 i bez wątpienia jest ona najważniejsza, to nie jest jedyną dotyczącą wyjścia z Unii Europejskiej. Jakie są pozostałe?

4 września 2018: koniec wakacyjnej przerwy Izby Gmin

Brytyjscy parlamentarzyści wracają do pracy 4 września i zaczną od przegłosowania zaległych ustaw, z których wiele będzie dotyczyło Brexitu.

15-18 września 2018: konwencja Liberalnych Demokratów

Partia Liberalnych Demokratów rozpocznie sezon na konwencje w Brighton, gdzie jej lider Vince Cable wygłosi kluczową dla całej partii przemowę. Cable wraz ze swoim ugrupowaniem opowiadają się za rozpisaniem referendum, w którym mieszkańcy Wysp ostatecznie zatwierdziliby Brexit.

23-26 września: konwencja Partii Pracy

Partia pracy zbierze się w Liverpoolu, gdzie pojawić się ma 13 tys. jej człownków oraz oczywiście lider laburzystów - Jeremy Corbyn.

30 września - 3 października: konwencja Partii Konserwatywnej

Partia Torysów zbierze się w tym czasie w Birmingham, gdzie Theresa May przemówi na dwa tygodnie przed jesiennym szczytem Unii Europejskiej.

18-19 października: szczyt Unii Europejskiej

Jesienny szczyt 28 państw członkowskich Unii Europejskiej odbędzie się w Austrii. Wszystkie strony liczą na to, że zostaną na nim ustalone warunku brytyjskiej umowy wyjścia z Unii. Ma ona zawierać zapisy mówiące między innymi o kwestii granicy irlandzkiej, oraz o umowie handlowej między Wielką Brytanią, a Unią.

Listopad 2018: nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej?

Jeśli na październikowym szczycie nie zostaną ustalone żadne warunki umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, to w listopadzie zwołany zostanie nadzwyczajny szczyt krajów Wspólnoty.

13-14 grudnia 2018: kolejny szczyt Unii Europejskiej

28 krajów Unii ponownie zbierze się w Austrii, gdzie będzie ostatnia okazja do osiągnięcia porozumienia.

Listopad 2018 - styczeń 2019: głosowanie nad umową brexitową

Jeśli Theresie May uda się doprowadzić do porozumienia z Unią Europejską w październiku, to umowa zostanie skierowana do parlamentu, który zdecyduje o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

Marzec 2019: szczyt Unii Europejskiej

Na marcowym szczycie UE w Brukseli ratyfikowana zostanie umowa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oczywiście zakładając, że dojdzie do wcześniejszego porozumienia w tej sprawie.

Theresa May chce, aby po Brexicie Brytyjczycy mieli osobne kolejki na lotniskach

29 marca 2019: Brexit!

Punktualnie o godzinie 11:00 w piątek 29 marca 2019 Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej, choć okres przejściowy potrwa do końca 2020.