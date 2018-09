2018 zapisze się w historii UK, jako rok NAJGORĘTSZEGO lata w historii (prawdopodobnie!)

W zasadzie lato astronomiczne kończy się dopiero za trzy tygodnie, 23 września, ale każde dziecko powie wam, że tak naprawdę kres najlepszego okresu w roku przypada na dzień, kiedy trzeba iść do szkoły.

Z podobnego założenia wyszli chyba analitycy zatrudnieni w Met Office, ponieważ w ich statystykach dotyczących lata wzięto pod uwagę okres od czerwca do początku września. Już teraz wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z najbardziej upalnym latem od 1976 roku!

Wiele wskazuje na to, że lato 2018 roku może okazać się najgorętszym w historii Anglii. Średnia temperatura ostatnich trzech miesięcy wynosi obecnie 17,2 stopni Celsjusza, co stanowi wartość większą o 0.2 stopnia od rekordu ustanowionego ponad czterdzieści lat temu! Duża w tym zasługa fali upałów, która nawiedziła Wyspy w czerwcu i lipcu, a także całkiem znośne pogodzie w sierpniu. Warto zauważyć, że temperatury utrzymywały się powyżej średniej przez większą część właśnie zeszłego miesiąca, przez co osiągnięto historyczne średnie maksimum. O ile temperatury w czerwcu i lipcu tak mocno nie odbiegały od średniej, o tyle w sierpniu już tak.

Ciągle czekamy na ostateczne analizy synoptyków, ale przedstawiciele Met Office już szykują się do potwierdzenia lata 2018, jako najgorętszego w dziejach Anglii. Szczegółowa analiza danych dotyczących temperatury w bieżącym sezonie letnim zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.

Dodajmy, że eksperci z Met Office zwrócili uwagę, że lato 2018 roku nie ustanowi żadnych rekordów dla Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, gdzie rekordowa temperatura wyniosła odpowiednio 14,1° C (2003), 16.1° C (1995) i 15.5° C (1995).

Warto również dodać, że 2018 zapisze się w historii UK, jako jedno z najsuchszych lat. Według danych Met Office pod względem ilości opadów rok ten mieści się w piętnastce najsuchszych lat.