2-letni chłopczyk zamknięty w pralce przez dorosłych mężczyzn. Media brytyjskie żyją aferą w Polsce

Uwadze mediów brytyjskich nie uszła afera, którą od kilku dni żyje cała Polska. Dorośli mężczyźni zamknęli niespełna 2-letniego chłopczyka w pralce, po czym umieścili nagranie z zajścia na YouTubie.

O koszmarze 2-letniego chłopca powiadomili policję w Radomiu czujni internauci, którzy sfilmowany „żart” obejrzeli na YouTubie. Na nagraniu widać, jak chłopczyk zamykany jest w pralce przez dorosłych, wyraźnie ubawionych całą sytuacją mężczyzn.

Wiemy już, że za „żartem” stoi dwóch znajomych matki chłopca. - Prokuratura przedstawiła dwóm mężczyznom, zatrzymanym w tej sprawie, zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformował prokurator Janusz Kaczmarek z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód.

Na tym etapie nie jest natomiast pewne, czy w zdarzeniu brał też udział konkubent kobiety. Matka 2-latka twierdzi, że w chwili, gdy powstało nagranie, jej partner zawoził ją do pracy. Mężczyzna również trafił do aresztu, ale jego obrońca jest przekonany, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy „nie uprawdopodabnia, żeby mężczyzna podejmował czynności, które zarzuca prokurator we wniosku”.

O znęcaniu się nad 2-letnim chłopcem napisał na Wyspach m.in. dziennik „Daily Mirror”. Dwóm zatrzymanym mężczyznom, w wieku od 20 do 25 lat, grozi teraz kara od 1 roku do 10 lat więzienia. Wiadomo też, że wsadzenie chłopca do pralki nie było jednostkowym wybrykiem, ponieważ w trakcie zabezpieczania materiału dowodowego policjanci natrafili także na zdjęcie chłopca z papierosem w ustach. Na ciele 2-latka nie znaleziono jednak żadnych śladów przemocy fizycznej, a stan zdrowia chłopca został określony w trakcie badania lekarskiego jako dobry.

