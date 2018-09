160 godzin prac społecznych - taką karę wymierzył sąd Polakowi, który w wypadku samochodowym zabił swoją dziewczynę

Przed sądem Belfast Magistrates' Court swój finał miała sprawa tragicznego wypadku w Annadale Embankment w Belfaście. Polakowi Kamilowi R., który w wypadku zabił swoją dziewczynę Kingę P., udało się uniknąć więzienia.

Jak czytamy w relacji dostępnej na łamach "The Belfast Telegraph" polski kierowca, który dziś ma 24-lata, za spowodowanie wypadku, który miał miejsce w maju 2016 roku, został ukarany jedynie pracami społecznymi i odebraniem prawa jazdy.

Jak w sądzie przyznał zastępca sędziego okręgowego Joe Rice okoliczności wypadku wciąż pozostają niewyjaśnione do końca. Choć nie wszystkie okoliczności tego zdarzenia są znane, to bez najmniejszych wątpliwości udało się się ustalić, że odpowiedzialność za spowodowanie wypadku leży po stronie 21-letniego wówczas Polaka. Przypomnijmy, rzeczone wydarzenia miały miejsce w Annadale Embankment, w południowej części Belfastu. Prowadzony przez niego żółty Reanault Megane uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka SUV. Z jakiegoś powodu kierowca stracił panowanie nad samochodem. Podczas procesu Kamil R. nie potrafił wyjaśnić co było tego przyczyną.

W wypadku ucierpieli wszyscy uczestnicy zdarzenia. Siedząca na fotelu obok kierowcy Polka odniosła poważne obrażenia. Po przewiezieniu do szpitala Royal Victoria Hospital nie udało się uratować jej życia. Ranne zostały również pasażerki drugiego pojazdu - kobieta i jej dorosła córka - a także sam sprawca.

Sprawca tragicznego wypadku na ostatniej rozprawie wyraził skruchę. Przeprosił rodzine i krewnych Kingi P. Zapewnił, że ma pełną świadomość czynu, jakiego się dopuścił. Wie, że w żaden sposób nie może zwrócić życia kobiecie, która zmarła z jego winy. Żadne słowa, ani czyny tego już nie zmienią.

Biorąc pod uwagę wszelakie okoliczności zdarzenia Belfast Magistrates' Court zadecydował o karze w wymiarze 160 godzin prac społecznych dla sprawcy. Oprócz tego Kamil R. został pozbawiony uprawnień na kolejne 18 miesięcy.