16-letnia ofiara gwałciciela została odnaleziona przez policję dzięki termowizyjnej kamerze

16-latka, która padła ofiarą gwałciciela zdołała powiadomić o całym zajściu policję jeszcze w czasie, gdy z nim przebywała. Nie wiedziała jednak, gdzie dokładnie się znajduje więc policja użyła do jej poszukiwań kamery termowizyjnej.

Do odnalezienia 16-letniej ofiary gwałciciela policja użyła kamery termowizyjnej umieszczonej na dronie. Dzięki temu funkcjonariusze odnaleźli nastolatkę, która powiadomiła ich o tym, że została zgwałcona. Problem polegał na tym, że dzwoniąc wciąż przebywała ze swoim oprawcą oraz nie wiedziała, gdzie się znajduje.

Nie mogła podać dokładnej lokacji, ale opisała policjantom miejsce, w którym się znajdowała. Był to duży, ogrodzony teren przemysłowy, w którym znajdowało się wiele budynków. To skutecznie mogłoby wydłużyć piesze poszukiwania dziewczyny, ale dzięki użyciu drona i kamery policja dotarła do niej "w ciągu kilku minut".

Dzięki szybkiej i sprawnej akcji policji udało się dotrzeć nie tylko do ofiary, ale także do gwałciciela.

"Nasz dron pomógł w zlokalizowaniu ofiary oraz jej oprawcy. Mężczyzna w wieku około 30 lat został aresztowany. Dziewczynie pomaga obecnie nasza specjalna jednostka, która jest przeszkolona do pomocy ofiarom gwałtów" - powiedział rzecznik policji w Lincolnshire, gdzie doszło do przestępstwa.

High risk missing girl contacts police states she been raped & is still with the offender. Describes location thought to be huge old industrial complex surrounded by 8ft fence. Our #thermal#drone makes the find in mins. Officers guided in. 1 in custody and child safeguarded. pic.twitter.com/Vv3uULzVW1