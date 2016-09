16-latek wygrał miesiąc z gwiazdą porno. Jego matka wpadła w furię NEWS

16-letni Rosjanin w konkursie zorganizowanym online wygrał nietypową nagrodę – miesiąc w hotelu z gwiazdą porno.

Ruslan Schedrin, który ma zaledwie 16-lat, gdy został poinformowany o wygranej – miesiąc w hotelu z rosyjską gwiazdą porno Ekateriną Makarovą, znaną jako Macy Ssens - powiedział, że „jest bardzo szczęśliwy”. Chłopiec stwierdził, że kobieta ma „świetne wymiary”, a on nie może się już doczekać. Inaczej zareagowały jego matka i siostra, które podobno „wpadły w furię”.

Schedrin powiedział: „Nie wierzyłem w to na początku, myślałem, że to żart. Jednak gdy wygrana okazała się prawdą, podziękowałem organizatorom konkursu i byłem taki szczęśliwy. Zadzwoniłem do znajomych, oni też na początku nie wierzyli, ale teraz cieszą się z tego tak samo jak ja, niektórzy z nich są nawet zazdrośni. Widziałem ją i lubię w niej wszystko, ma świetne wymiary… i całą resztę. Nie mogę się już doczekać naszego spotkania, wszystko we mnie bulgocze. Jestem taki szczęśliwy. Powiedziałem o tym mojej mamie, ale źle to przyjęła, musimy to jeszcze przepracować”.

Głos w sprawie zabrała też sama matka 16-latka, która oświadczyła, że „całkowicie się temu sprzeciwia”. „Jest to zupełnie nierealne, nawet tydzień to za dużo. Powinni nam dać 100 tysięcy rubli i bylibyśmy szczęśliwi. Taka nagroda… Skąd w ogóle wzięli taki pomysł, by dać ją 16-letniemu chłopcu? Jestem w szoku” – powiedziała matka Schedrina.