12-letnia Polka urodziła dziecko! Nie wiedziała, co się z nią dzieje

Na oddziale porodówki w Kielcach 12-letnia dziewczynka urodziła dziecko. Okazało się, że zaszła w ciążę będąc w piątej klasie podstawówki…

Ze względu na wiek i drobną posturę 12-latki poród był utrudniony, konieczne było przeprowadzenie zabiegu cesarskiego cięcia. Mając na uwadze dobro dziewczynki, lekarze nie ujawnili informacji dotyczących jej tożsamości, ani tego w jakich okolicznościach zaszła w ciążę.

Jak powiedział doktor szpitala, w którym odbył się poród: „W czasie porodu nie do końca rozumiała, co się tak naprawdę dzieje. Mama i noworodek czują się dobrze. To, co się stało, jest tylko dowodem na to, na jakim złym poziomie jest w Polsce edukacja seksualna”.

Sprawą nieletniej mamy zajęła się jednak prokuratura, gdyż – zgodnie z przepisami – jeśli matka dziecka ma mniej niż 15 lat, każdy szpital musi o takim porodzie poinformować policję. Jak podają polskie media ojcem 12-latki jest najprawdopodobniej 29-letni Józef J. Okazało się, że już w lutym prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wykorzystywania 12-letniej dziewczynki przez 29-letniego mężczynę.

